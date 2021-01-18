У Зеленського розповіли про візит в Білий дім і запрошення Байдена в Україну

Візит до Сполучених Штатів вже готується, але говорити про точну дату поки складно з ряду причин

Байдена та інших світових лідерів запрошуватимуть не тільки на парад Незалежності, а й на інші великі події в Україні, — заявив заступник ОП Ігор Жовква в інтерв'ю ТСН.

"Це і саміт Кримської платформи, і наприклад, 80-а річниця Бабиного Яру. Тому, у нас є куди запрошувати іноземних лідерів і президента США, зокрема", — заявляє Ігор Жовква.

За його словами, візит Джо Байдена в Україну також питання недалекого майбутнього.

Ігор Жовква зазначив, що візит Зеленського в Сполучені штати також готується. Але конкретну дату не можна назвати через декілька причин:

Пандемія коронавірусу;

Внутрішньополітична ситуація в США;

Процес зміни влади в країні.

"Коли нова американська адміністрація повноцінно розпочне виконувати свої обов'язки, включаючи вищих посадових осіб, держсекретаря, його помічників і заступників, і інших міністрів, вони підхоплять цю тему, і ми готуватимемо цей візит", — підсумував Жовква.

Нагадаємо, 20 січня відбудеться інавгурація новообраного президента США Джо Байдена, на якому буде присутній один представник від України.

Раніше Ігор Жовква заявляв, що Ілону Маску Україна може бути цікавою, як місце для ведення бізнесу.