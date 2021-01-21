Решение РФ передать украинских пленных Медведчуку – "политическое шарлатанство", – Кравчук

Глава украинской делегации в ТКГ призвал не спекулировать на человеческом горе.

Глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе (ТКГ)по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук заявил, что решение России передать удерживаемых боевиками украинских граждан народному депутату от "Оппозиционной платформы – За жизнь" (ОПЗЖ) Виктору Медведчуку является "политическим шарлатанством".

Об этом он сказал в комментарии РБК-Украина.

"Я задаю вопрос: Медведчук – это государство? Если у него есть своя территория в Украине или собственная дача, он может туда забирать кого угодно", – заявил Кравчук.

Он призвал не спекулировать на человеческом горе, и добавил, что если у России есть желание провести обмен, это нужно делать на государственном уровне, а не на частном.

"Я это расцениваю просто как политическое шарлатанство, которое никак не причастно к решению вопроса", – сказал Кравчук.

По его словам, есть схема обмена пленными, как и подгрупа в украинской делегации в ТКГ, которую возглавляет Галина Третьякова.

Отметим, 16 января боевики заявили, что при участии кума президента РФ Владимира Путина Виктора Медведчука в одностороннем порядке вернут на подконтрольную Украине территорию некоторых пленных. В Офисе президента назвали это заявление боевиков попыткой давления и попыткой России уклониться от выполнения своих обязательств.

В МИД Украины инициативу боевиков расценили как удар по Нормандскому формату.