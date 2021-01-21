Рішення РФ передати українських полонених Медведчуку — "політичне шарлатанство", — Кравчук

Голова української делегації в ТКГ закликав не спекулювати на людському горі.

Голова української делегації в тристоронній контактній групі (ТКГ) з врегулювання ситуації на Донбасі Леонід Кравчук заявив, що рішення Росії передати утримуваних бойовиками українських громадян народному депутату від "Опозиційною платформи — За життя" (ОПЗЖ) Віктору Медведчуку є "політичним шарлатанством".

Про це він сказав у коментарі РБК-Україна.

"Я ставлю запитання: Медведчук — це держава? Якщо в нього є своя територія в Україні або власна дача, він може туди забирати кого завгодно", — заявив Кравчук.

Він закликав не спекулювати на людському горі і додав, що якщо в Росії є бажання провести обмін, це потрібно робити на державному рівні, а не на приватному.

"Я це розцінюю просто як політичне шарлатанство, яке ніяк не вирішення питання", — сказав Кравчук.

За його словами, є схема обміну полоненими, як і підгрупи в українській делегації в ТКГ, яку очолює Галина Третьякова.

Зазначимо, що 16 січня бойовики заявили, що за участю кума президента РФ Володимира Путіна Віктора Медведчука в односторонньому порядку повернуть на підконтрольну Україні територію деяких полонених. В Офісі президента назвали цю заяву бойовиків спробою тиску і спробою Росії ухилитися від виконання своїх зобов'язань.

У МЗС України ініціативу бойовиків розцінили як удар по Нормандського формату.