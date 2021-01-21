В Евросоюзе пообещали помочь Украине с вакцинами, – ОП

Европейские лидеры отметили, что ЕС готов и в дальнейшем поддерживать Украину в борьбе с пандемией COVID-19.

Украина может рассчитывать на солидарность со стороны Евросоюза в вопросе получения вакцины против коронавируса.

Об этом говорится в письме президента Евросовета Шарля Мишеля и президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен президенту Украины Владимиру Зеленскому, сообщает пресс-служба ОП.

В письме указывается, что ЕС предпринимает шаги для обеспечения максимально быстрого доступа Украины к вакцинам.

Европейские лидеры отметили, что ЕС готов и в дальнейшем поддерживать Украину в борьбе с пандемией COVID-19.

При этом основной темой письма стали итоги 22 саммита Украина-ЕС, который прошел 6 октября 2020 года в Брюсселе.

В письме на имя Зеленского говорится о шагах, предпринятых ЕС для исполнение договоренностей, достигнутых во время саммита, а также намечен план взаимодействия на 2021 год. Лидеры институтов ЕС выразили надежду, что нынешний год в отношениях Украины и ЕС будет таким же насыщенным, как и прошлый.

Кроме того, еврочиновники отмечают, что в этом году начнется всеобъемлющий пересмотр Соглашения об ассоциации с ЕС. Планируется углубление отраслевого сотрудничества, в частности в цифровой и экологической сферах. Готовится к подписанию уже в ближайшее время соглашение о совместном авиационном пространстве. Начата работа предыдущей оценочной миссии ЕС в контексте будущего Соглашения об оценке соответствия и приемлемости промышленной продукции.

Отметим, в первом полугодии Украина бесплатно получит через механизм COVAX 8 млн доз вакцин AstraZeneca, Novavax, Pfizer и Moderna.

Напомним, Всемирный банк предоставит Украине помощь в размере почти 2,5 млрд грн на закупку вакцины от коронавируса.