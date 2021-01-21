У Євросоюзі пообіцяли допомогти Україні з вакцинами, — ОП

Європейські лідери зазначили, що ЄС готовий і надалі підтримувати Україну в боротьбі з пандемією COVID-19.

Україна може розраховувати на солідарність з боку Євросоюзу в питанні отримання вакцини проти коронавірусу.

Про це йдеться в листі президента Євроради Шарля Мішеля і президента Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн Президенту України Володимиру Зеленському, повідомляє прес-служба ОП.

У листі вказується, що ЄС робить кроки для забезпечення максимально швидкого доступу України до вакцин.

Європейські лідери зазначили, що ЄС готовий і надалі підтримувати Україну в боротьбі з пандемією COVID-19.

При цьому основною темою листа стали підсумки 22 саміту Україна-ЄС, який відбувся 6 жовтня 2020 року в Брюсселі.

У листі на ім'я Зеленського йдеться про кроки, зроблені ЄС для виконання домовленостей, досягнутих під час саміту, а також намічений план взаємодії на 2021 рік. Лідери інститутів ЄС висловили сподівання, що нинішній рік у відносинах України і ЄС буде таким же насиченим, як і минулий.

Крім того, єврочиновники зазначають, що в цьому році почнеться всеосяжний перегляд Угоди про асоціацію з ЄС. Планується поглиблення галузевого співробітництва, зокрема в цифровій та екологічній сферах. Готується до підписання вже найближчим часом угода про спільний авіаційний простір. Розпочато роботу попередньої оціночної місії ЄС у контексті майбутньої Угоди про оцінку відповідності та прийнятності промислової продукції.

Зазначимо, що в першому півріччі Україна безкоштовно отримає через механізм COVAX 8 млн доз вакцин AstraZeneca, Novavax, Pfizer і Moderna.

Нагадаємо: Світовий банк надасть Україні допомогу розміром майже 2,5 млрд грн на закупівлю вакцини від коронавірусу.