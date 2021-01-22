Медведчук, Дубинский, Порошенко. Кто из депутатов Рады не получит деньги за декабрь

Речь идет не о зарплате, а о возмещении расходов на осуществление депутатских полномочий.

Регламентный комитет Верховной Рады Украины обратился к председателю парламента Дмитрию Разумкову с требованием лишить выплат за декабрь 2020 года 79 народных депутатов. Об этом сообщает движение ЧЕСНО.

Решение было принято в связи с тем, что эти депутаты в 2020 году без уважительных причин пропустили более 30% голосований и/или более 50% заседаний комитетов. Экономия в результате невыплаты им средств составит 3,3 миллиона гривен.

Движение представило список депутатов-прогульщиков декабря:

Фото: Рух ЧЕСНО

Фото: Рух ЧЕСНО

Фото: Рух ЧЕСНО

Помимо этого, регламентский комитет рекомендовал парламенту отсрочить на год полный переход государственного органа на электронный документооборот. Ранее планировалось, что парламент полностью попрощается с бумажными документами в начале феврале 2021 года.

Ранее сообщалось, что за весь предыдущий год депутаты-прогульщики из Верховной Рады сэкономили бюджету Украины 30 миллионов гривен.

Напомним, спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков рассказал, что в украинском парламенте возможно повторное инициирование закона, предусматривающего наказание за "кнопкодавство" народных депутатов.