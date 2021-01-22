Медведчук, Дубінський, Порошенко. Хто з депутатів Ради не отримає гроші за грудень
Йдеться не про зарплату, а про відшкодування витрат на здійснення депутатських повноважень.
Регламентний комітет Верховної Ради України звернувся до голови парламенту Дмитра Разумкова з вимогою позбавити виплат за грудень 2020 року 79 народних депутатів. Про це повідомляє рух ЧЕСНО.
Рішення ухвалили у зв'язку з тим, що ці депутати в 2020 році без поважних причин пропустили більше 30% голосувань і/або понад 50% засідань комітетів. Економія унаслідок невиплати їм коштів складе 3,3 мільйони гривень.
Рух представив список депутатів-прогульників грудня:
Крім цього, регламентский комітет рекомендував парламенту відтермінувати на рік повний перехід державного органу на електронний документообіг. Раніше планувалося, що парламент повністю попрощається з паперовими документами на початку лютого 2021 року.
Раніше повідомлялося, що за весь попередній рік депутати-прогульники з Верховної Ради заощадили бюджету України 30 мільйонів гривень.
Нагадаємо, спікер Верховної Ради Дмитро Разумков розповів, що в українському парламенті можливе повторне ініціювання закону, що передбачає покарання за "кнопкодавство" народних депутатів.