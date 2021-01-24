Сегодня в 14 областях Украины проходят повторные местные выборы

Жители Конотопа повторно выбирают мэра города, так как Александр Луговой, который победил на выборах, умер из-за COVID-19.

24 января в Украине проходят повторные местные выборы в 14 областях. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

Сегодня местные депутаты городских, поселковых и сельских советов избираются в Винницкой, Донецкой, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Луганской, Львовской, Полтавской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой и Черкасской областях. Жители Конотопа Сумской области выбирают мэра города, так как Александр Луговой, который победил на выборах, умер из-за коронавируса.

Отметим, 5 января Центральная избирательная комиссия обратилась к Донецкой и Луганской областным государственным администрациям относительно предоставления выводов о возможности организации подготовки и проведения первых местных выборов 28 марта 2021 года в отдельных территориальных громадах этих областей.

Донецкая областная государственная администрация сообщила, что из-за военной агрессии со стороны России невозможно обеспечить абсолютную безопасность граждан во время организации и проведения местных выборов 28 марта 2021 года на избирательных участках в 18 территориальных громадах Донецкой и Луганской областей.