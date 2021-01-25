Арахамия: "Право на Майдан записано у украинцев в ДНК"

Глава фракции "Слуга народа" считает, что "ни в коем случае" нельзя запрещать украинцам собираться где они хотят и отстаивать их интересны.

Народный депутат Давид Арахамия, возглавляющий парламентскую фракцию "Слуга народа", в интервью Фокусу рассказал, что он не против акций протеста в стране, отметив, что у украинцев "право на Майдан записано в ДНК".

"Я не против акций протеста. Но честно признаюсь, что чем больше акций протестов, тем меньше желания у депутатов голосовать под давлением. Это неправильная стратегия, должен быть диалог. Есть культурные методы достижения своей позиции. Хотя я не оспариваю право украинцев собираться, где они хотят, ни в коем случае этого нельзя запрещать. Потому что право на Майдан записано у нас в ДНК", — сказал Арахамия.

Глава "Слуги народа" сказал что они, как представители власти, не боятся того, что протестные акции в Украине перерастут в новый большой Майдан, добавив, что "всегда нужно быть готовым к переговорам с любыми людьми".

Он отметил, что, по его мнению, на текущий момент в украинском обществе нет накала. Однако, по его словам, есть накал, который связан с коронавирусом.

Напомним, с начала года по Украине прокатилась волна митингов несогласных с повышением новых коммунальных тарифов, в том числе — на газ. На фоне этого 18 января правительство Украины установило максимальную цену на газ для населения на уровне 6,99 грн за кубометр. Как отметил министр Кабинета министров Олег Немчинов, поставщики газа не смогут устанавливать цену выше этого уровня.