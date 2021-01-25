Арахамія: "Право на Майдан записане в українців у ДНК"

Глава фракції "Слуга народу" вважає, що "у жодному разі" не можна забороняти українцям збиратися там, де вони хочуть і відстоювати їх інтереси.

Народний депутат Давид Арахамія, який очолює парламентську фракцію "Слуга народу", в інтерв'ю Фокусу розповів, що він не проти акцій протесту в країні, зазначивши, що в українців "право на Майдан записане в ДНК".

"Я не проти акцій протесту. Але чесно зізнаюся, що чим більше акцій протестів, тим менше бажання у депутатів голосувати під тиском. Це неправильна стратегія, повинен бути діалог. Є культурні методи досягнення своєї позиції. Хоча я не заперечую право українців збиратися, де вони хочуть, ні в якому разі цього не можна забороняти. Тому що право на Майдан записано у нас у ДНК ", — сказав Арахамія.

Глава "Слуги народу" сказав що вони як представники влади не бояться того, що протестні акції в Україні переростуть в новий великий Майдан, додавши, що "завжди потрібно бути готовим до перемовин із будь-якими людьми".

Він зазначив, що, на його думку, наразі в українському суспільстві немає напруги. Однак, за його словами, є напруження, який пов'язане з коронавірусіом.

Нагадаємо, з початку року Україною прокотилася хвиля мітингів незгодних із підвищенням нових комунальних тарифів, зокрема — на газ. На тлі цього 18 січня уряд України встановив максимальну ціну на газ для населення на рівні 6,99 грн за кубометр. Як зазначив Міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов, постачальники газу не зможуть встановлювати ціну вище цього рівня.