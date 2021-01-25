Арахамия: "В неформальном общении у Юрия Бойко очень проукраинская позиция"

Глава фракции "Слуга народа" заявил, что у многих представителей пророссийской политсилы ОПЗЖ есть активы в Украине и они хотят работать в этой стране.

Лидер "Слуги народа" в Верховной Раде Украины Давид Арахамия в интервью Фокусу рассказал, что среди представителей пророссийской партии ОПЗЖ ему чаще всего приходится общаться с ее лидерами, среди которых Юрий Бойко, Виктор Медведчук, Михаил Папиев и Сергей Левочкин. На вопрос журналистки "продвигают ли те свои пророссийские взгляды и в неформальном общении?" нардеп ответил следующее:

"Вы знаете, нет. У Бойко вообще очень проукраинская позиция практически по всем вопросам. У многих активы здесь, хотят работать и инвестировать в Украину", — сказал Арахамия.

Также глава "Слуги народа" в парламенте рассказал, что среди представителей "Европейской солидарности" он чаще всего общается с сопредседателем фракции Артуром Герасимовым. И, по словам Арахамии, во время личного общения он тоже сильно отличается от своего публичного образа.

"Личное общение сильно отличается. Когда вы неформально общаетесь с политиком — это один человек, когда он выходит за трибуну — совершенно другой. К такому раздвоению личности нужно привыкнуть", — сказал глава "Слуги народа".

Отметим, во время этого же интервью глава фракции "Слуга народа" заявил, что "право на Майдан у украинцев записано в ДНК", подчеркнув, что "ни в коем случае нельзя запрещать людям протестовать". Также он рассказал, что не доверяет результатам соцопросов в Украине, поскольку считает многие из них "манипулятивной практикой".

С полной версией свежего интервью Давида Арахамии можно ознакомиться по этой ссылке.