Арахамія: "У неформальному спілкуванні в Юрія Бойка дуже проукраїнська позиція"

Глава фракції "Слуга народу" заявив, що у багатьох представників проросійської політсили ОПЗЖ є активи в Україні і вони хочуть працювати в цій країні.

Лідер "Слуги народу" у Верховній Раді України Давид Арахамія в інтерв'ю Фокусу розповів, що серед представників проросійської партії ОПЗЖ йому найчастіше доводиться спілкуватися з її лідерами, серед яких Юрій Бойко, Віктор Медведчук, Михайло Папієв та Сергій Льовочкін. На питання журналістки "чи просувають ті свої проросійські погляди й у неформальному спілкуванні?" нардеп відповів так:

"Ви знаєте, немає. У Бойка взагалі дуже проукраїнська позиція майже з усіх питань. У багатьох активи тут, хочуть працювати та інвестувати в Україну", — сказав Арахамія.

Також глава "Слуги народу" в парламенті розповів, що серед представників "Європейської солідарності" він найчастіше спілкується із співголовою фракції Артуром Герасимовим. І, за словами Арахамія, під час особистого спілкування він теж сильно відрізняється від свого публічного образу.

"Особисте спілкування дуже відрізняється. Коли ви неформально спілкуєтеся з політиком — це одна людина, коли він виходить за трибуну — зовсім інша. До такого роздвоєння особистості потрібно звикнути", — сказав глава "Слуги народу".

Зазначимо, під час цього ж інтерв'ю глава фракції "Слуга народу" заявив, що "право на Майдан в українців записане в ДНК", підкресливши, що "у жодному разі не можна забороняти людям протестувати". Також він розповів, що не довіряє результатам соцопитувань в Україні, оскільки вважає більшість з них "маніпулятивною практикою".

Із повною версією свіжого інтерв'ю Давида Арахамія можна ознайомитися за цим посиланням.