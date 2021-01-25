Глава фракции "Слуга народа": "В Украине многие соцопросы - это манипулятивная практика"

Арахамия утверждает, что социологи при проведении опросов "правильным" процессом интервьюирования и вопросами наталкивают людей на "необходимое" настроение.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в интервью Фокусу рассказал, что не доверяет соцопросам, которые проводят в Украине, поскольку считает многие из них "манипулятивной практикой".

"Например, вы человек, который не интересуется политикой. Я вас ловлю на улице как интервьюер. Начинаю задавать вопросы, которые заставят вас думать плохо: ухудшается ли экономическое положение в стране, есть ли в этом вина власти, а далее — необходимы ли досрочные перевыборы. Вы говорите "да", хотя раньше даже не думали об этом. То есть правильным процессом интервьюирования можно создать необходимое настроение", — утверждает Арахамия.

Впрочем, на уточняющий вопрос журналистки Фокуса "является ли, по его мнению, манипуляцией падение рейтинга партии "Слуга народа"?" нардеп ответил следующее:

"Нет, это обычная практика. Рейтинг любой партии власти всегда падает", — сказал Арахамия.

Отметим, во время этого же интервью глава фракции "Слуга народа" заявил, что "право на Майдан у украинцев записано в ДНК", подчеркнув, что "ни в коем случае нельзя запрещать людям протестовать".

С полной версией свежего интервью можно ознакомиться по этой ссылке.

Примечательно, что согласно результатам соцопроса от КМИС, проведенного в декабре 2020 года, лишь 41% украинцев доверяет результатам социсследований в Украине.

Напомним, результаты социсследования, проведенного, в том числе, Фондом "Деминициативы" им. Илька Кучерива, свидетельствуют о том, что Украина попала на 5 место в ТОПе самых несчастных стран мира.

Согласно соцопросу от "Рейтинга", проведенному с 12 по 14 декабря, 51% украинцев считали прекращение обстрелов на Донбассе одним из главных достижений 2020 года.