Голова фракції "Слуга народу": "В Україні багато соцопитувань — це маніпулятивна практика"

Арахамія стверджує, що соціологи при проведенні опитувань "правильним" процесом інтерв'ювання та питаннями наштовхують людей на "необхідний" настрій.

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в інтерв'ю Фокусу розповів, що не довіряє соцопитуванням, які проводять в Україні, оскільки вважає багато з них "маніпулятивної практикою".

"Наприклад, ви людина, яка не цікавиться політикою. Я вас ловлю на вулиці як інтерв'юер. Починаю ставити запитання, які змусять вас думати погано: чи погіршується економічне становище в країні, чи є в цьому вина влади, а далі — чи потрібні дострокові перевибори. Ви говорите "так", хоча раніше навіть не думали про це. Тобто правильним процесом інтерв'ювання можна створити необхідний настрій ", — стверджує Арахамія.

Втім, на уточнювальне запитання журналістки Фокуса "Чи є, на його думку, маніпуляцією падіння рейтингу партії "Слуга народу"?" нардеп відповів таке:

"Ні, це звичайна практика. Рейтинг будь-якої партії влади завжди падає", — сказав Арахамія.

Зазначимо, що під час цього ж інтерв'ю голова фракції "Слуга народу" заявив, що "право на Майдан в українців записано в ДНК", підкресливши, що "ні в якому разі не можна забороняти людям протестувати".

З повною версією свіжого інтерв'ю можна ознайомитися за цим посиланням.

Цікаво, що згідно з результатами соцопитування від КМІС, проведеного в грудні 2020 року, лише 41% українців довіряє результатам соцдосліджень в Україні.

Нагадаємо: результати соцдослідження, проведеного, у тому числі, Фондом "Демініціативи" ім. Ілька Кучеріва, свідчать про те, що Україна потрапила на 5 місце в ТОПі найнещасніших країн світу.

Відповідно до соцопитування від "Рейтингу", проведеного з 12 по 14 грудня, 51% українців вважали припинення обстрілів на Донбасі одним з головних досягнень 2020 року.