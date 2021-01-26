Данилов – Патрушеву: в советах России по языку не нуждаемся, мы вас сюда не звали

В Москве принятие Верховной Радой закона о государственном языке назвали "русофобией".

Украинский язык является единственным государственным, статус которого закреплен в Конституции Украины.

Такое мнение выразил в Facebook секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в ответ на реплику секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева, заявившего, что принятие Верховной Радой закона о государственном языке является "русофобией".

"Украинский язык – единственный государственный язык, статус которого закреплен в Конституции Украины, и в советах России или любой другой страны мира по этому вопросу мы не нуждаемся", – написал Данилов.

"После оккупации украинского Крыма и развязывания войны на части территории Луганской и Донецкой областей под кураторством и при непосредственном участии российских войск Россия для нас – страна-агрессор", – добавил Данилов.

Он отметил, что "новая история взаимоотношений возможна только после полного освобождения украинских территорий, выдачи военных преступников, государственных изменников, наказания виновных в планировании и осуществлении военной агрессии" против Украины.

"Только после того, как последний российский солдат покинет территорию Украины. Мы вас сюда не звали", – подчеркнул Данилов.

Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в интервью "Аргументам и фактам" заявил, что принятие Верховной Радой закона о государственном языке является "русофобией" и "языковой дискриминацией", которая "разделяет единый народ России и Украины".

Отметим, 16 января 2021 года вступила в силу статья 30 Закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", согласно которой вся сфера обслуживания в Украине должна работать исключительно на государственном языке. Изменения касаются всех представителей сферы услуг, независимо от формы собственности.