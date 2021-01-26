Данилов — Патрушеву: поради Росії щодо мови нам не потрібні, ми вас сюди не кликали

У Москві ухвалення Верховною Радою закону про державну мову назвали "русофобією".

Українська мова є єдиною державною, статус якої закріплений в Конституції України.

Таку думку висловив у Facebook секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данилов у відповідь на репліку секретаря Ради безпеки РФ Миколи Патрушева, який заявив, що ухвалення Верховною Радою закону про державну мову є "русофобією".

"Українська мова — єдина державна мова, статус якої закріплений в Конституції України, і поради Росії або будь-якої іншої країни світу з цього питання нам не потрібні", — написав Данилов.

"Після окупації українського Криму і розв'язання війни на частині території Луганської та Донецької областей під кураторством і за безпосередньої участі російських військ Росія для нас — країна-агресор", — додав Данилов.

Він зазначив, що "нова історія взаємин можлива тільки після повного звільнення українських територій, видачі військових злочинців, державних зрадників, покарання винних у плануванні та здійсненні військової агресії" проти України.

"Тільки після того, як останній російський солдат покине територію України. Ми вас сюди не кликали", — підкреслив Данилов.

Раніше секретар Ради безпеки Росії Микола Патрушев в інтерв'ю "Аргументам і фактам" заявив, що ухвалення Верховною Радою закону про державну мову є "русофобією" і "мовною дискримінацією", яка "поділяє єдиний народ Росії та України".

Зазначимо, 16 січня 2021 року набула чинності стаття 30 Закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної", згідно з якою вся сфера обслуговування в Україні повинна працювати винятково державною мовою. Зміни стосуються всіх представників сфери послуг, незалежно від форми власності.