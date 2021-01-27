В "Слуге народа" хотят расследовать причины оккупации Крыма

Нардеп Елизавета Богуцкая заявила, что подаст в ВРУ постановление о создании ТСК для выяснения причин "почему стала возможна оккупация Крыма".

Народный депутат и член фракции "Слуга народа" Елизавета Богуцкая написала на своей странице в Facebook о том, что хочет создать временную следственную комиссию (ТСК) для расследования причин оккупации Крыма в 2014 году.

"Сегодня подаю в ВР постановление о регистрации ТСК про расследование, почему стала возможна оккупация Крыма", — написала она.

[ + – ] Богуцкая хочет выяснить причины оккупации Крыма Фото: скриншот

Отметим, согласно статье 89 Конституции Украины временные следственные комиссии Верховной Рады создают из числа нардепов для расследования вопросов и инцидентов, которые представляют общественный интерес. Для принятия решения о ее создании необходимы голоса не менее трети конституционного состава ВРУ (150 из 450 нардепов).

Напомним, в недавнем интервью первый президент Украины и глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук признался, что хочет съездить в Крым.

Летом 2021 года должно пройти первое заседание "Крымской платформы", цель которой — реинтеграция Крыма.