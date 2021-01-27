У "Слузі народу" хочуть розслідувати причини окупації Криму

Нардепка Єлизавета Богуцька заявила, що подасть до ВРУ постанову про створення ТСК для з'ясування причин "чому стала можлива окупація Криму".

Народна депутатка і членкиня фракції "Слуга народу" Єлизавета Богуцька написала на своїй сторінці у Facebook про те, що хоче створити тимчасову слідчу комісію (ТСК) для розслідування причин окупації Криму в 2014 році.

"Сьогодні подаю до ВР постанову про реєстрацію ТСК для розслідування, чому стала можлива окупація Криму", — написала вона.

[ + – ] Богуцька хоче з'ясувати причини окупації Криму Фото: скриншот

Зазначимо, згідно зі статтею 89 Конституції України тимчасові слідчі комісії Верховної Ради створюють з кількості нардепів для розслідування питань й інцидентів, які цікавлять суспільство. Для ухвалення рішення про її створення необхідні голоси не менше третини конституційного складу ВРУ (150 із 450 нардепів).

Нагадаємо, у нещодавньому інтерв'ю перший президент України і глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук зізнався, що хоче з'їздити в Крим.

Влітку 2021 року має відбутися перше засідання "Кримської платформи", мета якої — реінтеграція Криму.