"Разговор был жесткий" в "Слуге народа" рассказали детали о разговоре Зеленского с Дубинским

Разговор не был на повышенных тонах, но Дубинский настроен защищать свои интересы.

На заседании фракции "Слуга народа" 25 января президент Зеленский просил Дубинского покинуть фракцию. Но он отказался. По мнению нардепа Никиты Потураева за исключение депутата стоит тайно проголосовать. Об этом он рассказал в комментарии Цензор.НЕТ.

"Я был на заседании СН 25 января. Президент высказал свою позицию, что Дубинскому лучше выйти из фракции. Это была его личная гражданская и политическая позиция. Но, естественно, он не может приказать депутатам. Не сказал бы, что на фракции имел место скандал. Разговор был не на повышенных тонах, но жесткий. Были люди, которые выступали "адвокатами" Александра Дубинского, и те, кто был очень возмущен. Лично я обеспокоен этой ситуацией. Если я не ошибаюсь, впервые в истории народный депутат попадает под санкции США", — сообщил нардеп.

По его словам на ситуацию нужно дать однозначный политический ответ. Поскольку портить отношение со стратегическим партнером нельзя. Никита Потураев считает, что депутаты должны помнить, что они стали парламентариями независимой Украины благодаря поддержке западных демократических стран.

"Я вижу, что Дубинский настроен защищать свои интересы. То, что он отказывается добровольно уйти – это тоже позиция. Как бы я ни относился к тому, что происходит, Александр имеет на нее право. Приведет ли эта ситуация к тому, что фракция "рассыплется"? Такое развитие событий давно предрекают. Но этого же не произошло. Фракция всегда была неоднородной (как и само украинское общество)", — подытожил нардеп от "Слуги народа".

Напомним, 11 января Минфин США ввели санкции против Дубинского и еще 6 человек и 4 интернет-ресурсов.

Дубинский заявил, что не собирается выходить из фракции "Слуга народа", и если кто-то примет решение касательно его исключения из нее — "фракция будет обречена".

25 января 2021 года состоялось заседание фракции "Слуга народа", на котором поднимался вопрос об исключении Дубинского из фракции. На заседание приехал президент Украины Владимир Зеленский и попросил Дубинского самостоятельно покинуть "Слугу народа".