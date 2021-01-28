"Розмова була жорсткою" в "Слузі народу" розповіли деталі розмови Зеленського з Дубінським

Розмова не була на підвищених тонах, але Дубінський налаштований захищати свої інтереси.

На засіданні фракції "Слуга народу" 25 січня президент Зеленський просив Дубінського покинути фракцію. Але він відмовився. На думку нардепа Микити Потураєва за виключення депутата варто таємно проголосувати. Про це він розповів у коментарі Цензор.НЕТ.

"Я був на засіданні СН 25 січня. Президент висловив свою позицію, що Дубінському краще вийти з фракції. Це була його особиста громадянська і політична позиція. Але, звичайно, він не може наказати депутатам. Не сказав би, що у фракції був скандал. Розмова була не на підвищених тонах, але жорстка. Були люди, які виступали "адвокатами" Олександра Дубінського, і ті, хто був дуже обурений. Особисто я стурбований цією ситуацією. Якщо я не помиляюся, уперше в історії народний депутат потрапляє під санкції США", — повідомив нардеп.

За його словами на ситуацію потрібно дати однозначну політичну відповідь. Оскільки псувати відносини зі стратегічним партнером не можна. Микита Потураєв вважає, що депутати повинні пам'ятати: вони стали парламентаріями незалежної України завдяки підтримці західних демократичних країн.

"Я бачу, що Дубінський налаштований захищати свої інтереси. Те, що він відмовляється добровільно піти — це теж позиція. Як би я не ставився до того, що відбувається, Олександр має на це право. Чи призведе ця ситуація до того, що фракція "розсиплеться"? Такий розвиток подій давно пророкують. Але цього ж не відбулося. Фракція завжди була неоднорідною (як і власне українське суспільство)", — підсумував нардеп від "Слуги народу".

Нагадаємо, 11 січня Мінфін США ввело санкції проти Дубінського та ще 6 осіб і 4 інтернет-ресурсів.

Дубінський заявив, що не збирається виходити з фракції "Слуга народу", і якщо хтось ухвалить рішення щодо його виключення з неї — "фракція буде приречена".

25 січня 2021 року відбулося засідання фракції "Слуга народу", на якому порушувалося питання про виключення Дубінського з фракції. На засідання приїхав президент України Володимир Зеленський і попросив Дубінського самостійно покинути "Слугу народу".