"Никто не думал о возвращении Крыма до моего прихода к власти", - Зеленский

В ОП заявили, что первый саммит "Крымской платформы", которую хотят запустить для реинтеграции Крыма, должен состояться накануне Дня Независимости в 2021 году.

В ходе совещания, посвященного подготовке к празднованию 30-летия независимости Украины, президент Владимир Зеленский заявил, что они не собираются сдавать территории страны. Он подчеркнул, что ранее не существовало ни одной площадки для дипломатического возвращения оккупированного Крыма под контроль Киева. Об этом рассказывает пресс-служба Офиса президента.

"Эта страшная ошибка произошла не при нас, но нам ее исправлять. Это очень неправильно, что никто не думал о возвращении Крыма с 2014 года и до моего прихода к власти", — сказал Зеленский.

Президент Украины считает, что "Крымская платформа", которую создают для мирной реинтеграции Крыма, станет платформой, благодаря которой международные партнеры, поддерживающие территориальную целостность и суверенитет Украины, станут более сплоченными. Он отметил, что для него это "не пустые слова" и "за ними стоят четкие действия".

Пресс-служба Офиса президента сообщила, что первый саммит "Крымской платформы" должен состояться 22 августа, накануне празднования Дня Независимости Украины. Зеленский заявил, что празднование 30-летия независимости нашей страны вместе с "друзьями и партнерами" положительно повлияет на позиции Украины на международной арене.

"В 30 лет мы еще такие молодые, у нас столько впереди, но мы уже имеем бесценный опыт, который может укреплять наши отношения и помогать другим", — считает Зеленский.

Напомним, накануне член фракции "Слуга народа" Елизавета Богуцкая сообщила, что хочет создать временную следственную комиссию (ТСК) для расследования причин оккупации Крыма в 2014 году.

В недавнем интервью первый президент Украины и глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук признался, что хочет съездить в Крым.