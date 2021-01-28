"Ніхто не думав про повернення Криму до мого приходу до влади", — Зеленський

В ОП заявили, що перший саміт "Кримської платформи", який хочуть запустити для реінтеграції Криму, має відбутися напередодні Дня Незалежності у 2021 році.

У ході наради, присвяченої підготовці до святкування 30-річчя незалежності України, президент Володимир Зеленський заявив, що вони не збираються здавати території країни. Він підкреслив, що раніше не існувало жодного майданчика для дипломатичного повернення окупованого Криму під контроль Києва. Про це розповідає прес-служба Офісу президента.

"Ця страшна помилка відбулася не при нас, але нам її виправляти. Це дуже неправильно, що ніхто не думав про повернення Криму з 2014 року і до мого приходу до влади", — сказав Зеленський.

Президент України вважає, що "Кримська платформа", яку створюють для мирної реінтеграції Криму, стане платформою, завдяки якій міжнародні партнери, які підтримують територіальну цілісність і суверенітет України, стануть більш згуртованими. Він зазначив, що для нього це "не порожні слова" і "за ними стоять чіткі дії".

Прес-служба Офісу президента повідомила, що перший саміт "Кримської платформи" повинен відбутися 22 серпня, напередодні святкування Дня Незалежності України. Зеленський заявив, що святкування 30-річчя незалежності нашої країни разом з "друзями і партнерами" позитивно вплине на позиції України на міжнародній арені.

"У 30 років ми ще такі молоді, у нас стільки попереду, але ми вже маємо безцінний досвід, який може зміцнювати наші відносини та допомагати іншим", — вважає Зеленський.

Нагадаємо: напередодні член фракції "Слуга народу" Єлизавета Богуцька повідомила, що хоче створити тимчасову слідчу комісію (ТСК) для розслідування причин окупації Криму у 2014 році.

У нещодавньому інтерв'ю перший президент України і голова української делегації в ТКГ Леонід Кравчук зізнався, що хоче з'їздити в Крим.