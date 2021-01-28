"Эта ПАСЕ давно сломалась": Кулеба прокомментировал решение Ассамблеи по России

В мониторинговом комитете ПАСЕ предложили отказаться от санкций в отношении делегации РФ "ради диалога".

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на решение Парламентской ассамблеи Совета Европы подтвердить полномочия делегации России на зимней сессии и отказаться от санкций в отношении делегации РФ.

"Эта ПАСЕ давно сломалась. Новую так и не принесли", – написал глава украинского МИД у себя в Twitter.

За подтверждение полномочий российской делегации проголосовали 107 членов Ассамблеи, против – 34, воздержались – 24. Полный текст резолюции в ПАСЕ обещают опубликовать позже.

Представитель украинской делегации Алексей Гончаренко на своем канале в Telegram отметил, что "многие коллеги по Ассамблее до сих пор пытаются вести "диалог" с теми, кто его не собирается вести".

К проекту решения украинская и другие делегации подали целый ряд поправок, но все они, за исключением поправки, которую внес регламентный комитет и которая подчеркивает незаконность аннексии Крыма, были отклонены.

Накануне стало известно, что в мониторинговом комитете ПАСЕ предложили отказаться от санкций в отношении делегации РФ "ради диалога".

В комитете выступили с критикой изменений в конституцию РФ, позволяющих ей не выполнять решения Европейского суда по правам человека. Осудили также дополнительные шаги, которые направлены на закрепление незаконной аннексии Крыма и ситуацию вокруг Алексея Навального.

Но из-за желания Европы иметь диалог с Россией санкции в отношении нее предложили не накладывать.