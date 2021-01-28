В ПАСЕ решили отказаться от санкций в отношении делегации РФ

Делегаты ПАСЕ в своем решении осудили РФ, но не стали применять санкции в отношении нее ради "диалога".

Парламентская ассамблея Совета Европы подтвердила полномочия делегации России на зимней сессии ассамблеи. Заседание, посвященное оспариванию ее полномочий, в четверг, 28 января, транслировалось в прямом эфире.

Представитель украинской делегации Алексей Гончаренко на своем канале в Telegram отметил, что "многие коллеги по Ассамблее до сих пор пытаются вести "диалог" с теми, кто его не собирается вести".

"Критичный доклад о том, что российская делегация не придерживается никаких возложенных на нее обязанностей, была хорошей. Но там было пропущено одно ключевое слово – "НЕ". Не ратифицировать полномочия российской делегации", – отметил Гончаренко.

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Делегат отметил, что представители Украины будут обжаловать полномочия делегации РФ каждый раз, когда это будет возможно.

К проекту решения украинская и другие делегации подали целый ряд поправок, но все они, за исключением поправки, которую внес регламентный комитет и которая подчеркивает незаконность аннексии Крыма, были отклонены.

Накануне стало известно, что в мониторинговом комитете ПАСЕ предложили отказаться от санкций в отношении делегации РФ "ради диалога".

В комитете выступили с критикой изменений в конституцию РФ, позволяющих ей не выполнять решения Европейского суда по правам человека. Осудили также дополнительные шаги, которые направлены на закрепление незаконной аннексии Крыма и ситуацию вокруг Алексея Навального.

Но из-за желание Европы иметь диалог с Россией санкции в отношении нее предложили не накладывать.

Отметим, очередная сессия ПАСЕ стартовала 25 января в смешанном формате. Украина уже оспорила полномочия делегации Росии в ПАСЕ.

Напомним, генеральным секретарем ПАСЕ впервые за 72 года избрали женщину. Ей стала Деспина Чатсивалиу-Цовилис.