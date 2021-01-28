У ПАРЄ вирішили відмовитися від санкцій щодо делегації РФ

Делегати ПАРЄ в своєму рішенні засудили РФ, але не застосовували санкції щодо неї заради "діалогу".

Парламентська асамблея Ради Європи підтвердила повноваження делегації Росії на зимовій сесії асамблеї. Засідання, присвячене оскарженню її повноважень, у четвер, 28 січня, транслювалося в прямому ефірі.

Представник української делегації Олексій Гончаренко на своєму каналі в Telegram зазначив, що "багато колег по Асамблеї досі намагаються вести "діалог" з тими, хто не має наміру вести його".

"Критична доповідь про те, що російська делегація не дотримується ніяких покладених на неї обовʼязків, була хорошою. Але там було пропущене одне ключове слово — "НЕ ". Не ратифікувати повноваження російської делегації", — зазначив Гончаренко.

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Делегат зазначив, що представники України оскаржуватимуть повноваження делегації РФ щоразу, коли це буде можливо.

До проєкту рішення українська та інші делегації подали цілу низку поправок, але всі вони, за винятком поправки, яку вніс регламентний комітет і яка підкреслює незаконність анексії Криму, були відхилені.

Напередодні стало відомо, що в моніторинговому комітеті ПАРЄ запропонували відмовитися від санкцій щодо делегації РФ "заради діалогу".

У комітеті виступили з критикою змін до конституції РФ, що дозволяють їй не виконувати рішення Європейського суду з прав людини. Засудили також додаткові кроки, які спрямовані на закріплення незаконної анексії Криму та ситуацію навколо Олексія Навального.

Але через бажання Європи мати діалог із Росією санкції щодо неї запропонували не накладати.

Зазначимо, чергова сесія ПАРЄ стартувала 25 січня в змішаному форматі. Україна вже оскаржила повноваження делегації Росії в ПАРЄ.

Нагадаємо, генеральним секретарем ПАРЄ вперше за 72 роки обрали жінку. Нею стала Деспіна Чатсіваліу-Цовіліс.