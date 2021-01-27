В ПАСЕ предлагают отказаться от санкций в отношении РФ "ради диалога"

Уже 28 января члены ПАСЕ будут голосовать за проект решения, подготовленный Мониторинговым комитетом, где предлагается отказаться от санкций против РФ.

Представители Мониторингового комитета Парламентской ассамблеи Совета Европы утвердили предварительный проект решения о подтверждении полномочий российской делегации. Соответствующий документ во вторник, 26 января, появился на сайте Ассамблеи.

В комитете выступили с критикой изменений в конституцию РФ, позволяющих ей не выполнять решения Европейского суда по правам человека. Осудили также дополнительные шаги, которые направлены на закрепление незаконной аннексии Крыма и ситуацию вокруг Алексея Навального.

Но из-за желание Европы иметь диалог с Россией санкции в отношении нее предлагается не накладывать.

"С целью продолжения политического диалога я предлагаю Ассамблее ратифицировать полномочия Российской Федерации и вернуться к оценке достигнутого прогресса. В конце этого года будет представлен отчет о мониторинге", – сообщил докладчик Штафан Шеннах.

Члены ПАСЕ будут голосовать за этот документ утром в четверг, 28 января.

Отметим, очередная сессия ПАСЕ стартовала 25 января в смешанном формате. Украина уже оспорила полномочия делегации Росии в ПАСЕ.

Напомним, генеральным секретарем ПАСЕ впервые за 72 года избрали женщину. Ей стала Деспина Чатсивалиу-Цовилис.