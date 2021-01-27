У ПАРЄ пропонують відмовитися від санкцій щодо РФ "заради діалогу"

Уже 28 січня члени ПАРЄ будуть голосувати за проєкт рішення, підготовлений Моніторинговим комітетом, де пропонується відмовитися від санкцій проти РФ.

Представники Моніторингового комітету Парламентської асамблеї Ради Європи затвердили попередній проєкт рішення про підтвердження повноважень російської делегації. Відповідний документ у вівторок, 26 січня, з'явився на сайті Асамблеї.

У комітеті виступили з критикою змін до конституції РФ, що дозволяють їй не виконувати рішення Європейського суду з прав людини. Засудили також додаткові кроки, що спрямовані на закріплення незаконної анексії Криму та ситуацію навколо Олексія Навального.

Але через бажання Європи мати діалог з Росією санкції відносно неї пропонується не накладати.

"З метою продовження політичного діалогу я пропоную Асамблеї ратифікувати повноваження Російської Федерації і повернутися до оцінки досягнутого прогресу. У кінці цього року буде представлений звіт про моніторинг", — повідомив доповідач Штафан Шеннах.

Члени ПАРЄ будуть голосувати за цей документ вранці в четвер, 28 січня.

Зазначимо, що чергова сесія ПАРЄ стартувала 25 січня в змішаному форматі. Україна вже оскаржила повноваження делегації Росії в ПАРЄ.

Нагадаємо: генеральним секретарем ПАРЄ вперше за 72 роки обрали жінку. Нею стала Деспіна Чатсіваліу-Цовіліс.