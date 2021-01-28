"Ця ПАРЄ давно зламалася": Кулеба прокоментував рішення Асамблеї по Росії

У моніторинговому комітеті ПАРЄ запропонували відмовитися від санкцій відносно делегації РФ "заради діалогу".

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відреагував на рішення Парламентської асамблеї Ради Європи підтвердити повноваження делегації Росії на зимовій сесії і відмовитися від санкцій відносно делегації РФ.

"Ця ПАРЄ давно зламалася. Нову так і не принесли", — написав голова українського МЗС у себе у Twitter.

За підтвердження повноважень російської делегації проголосували 107 членів Асамблеї, проти — 34, утрималися — 24. Повний текст резолюції в ПАРЄ обіцяють опублікувати пізніше.

Представник української делегації Олексій Гончаренко на своєму каналі в Telegram зазначив, що "багато колег з Асамблеї досі намагаються вести "діалог" з тими, хто його не має наміру вести".

До проєкту рішення українська та інші делегації подали цілий ряд поправок, але всі вони, за винятком поправки, яку вніс регламентний комітет і яка підкреслює незаконність анексії Криму, були відхилені.

Напередодні стало відомо, що в моніторинговому комітеті ПАРЄ запропонували відмовитися від санкцій відносно делегації РФ "заради діалогу".

У комітеті виступили з критикою змін до конституції РФ, що дозволяють їй не виконувати рішення Європейського суду з прав людини. Засудили також додаткові кроки, які спрямовані на закріплення незаконної анексії Криму та ситуацію навколо Олексія Навального.

Але через бажання Європи мати діалог з Росією санкції відносно неї запропонували не накладати.