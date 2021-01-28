Ермак рассказал, когда Зеленский решится на второй президентский срок

Глава Офиса президента считает, что президент будет определяться по окончанию первого срока.

Президент Украины Владимир Зеленский будет решать, идти или не идти на второй президентский срок после завершения первой каденции.

Такое мнение выразил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в интервью изданию "НВ".

"Что касается второго срока: думаю, определяться с этим он будет ближе к окончанию первого срока, когда будет понятно, что он успел выполнить, как он видит дальнейшее развитие", – отметил он.

Он заверил, что на сегодняшний день для президента "нет ничего важнее, чем реализация тех планов, которые он себе поставил, с которыми он шел на выборы, и внутренняя оценка себя".

"Он никогда сам себе не простит, если то, что он пообещал, не сделает", – убежден глава ОП.

Сам же Андрей Ермак заявил, что готов работать с Зеленским "столько, сколько решит президент".

Отметим, недавно народный депутат Украины Гео Лерос заявил, что президент Украины Владимир Зеленский на праздновании своего дня рождения якобы заявил своему ближайшему окружению, что намерен идти на второй президентский срок.

Источник из Офиса президента сообщил, что заявление исключенного из фракции "Слуга народа" Гео Лероса о том, что Зеленский во время празднования своего дня рождения сказал, что пойдет на второй президентский срок, не соответствует действительности.