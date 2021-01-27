Теперь официально: Зеленский идет на второй срок, – Гео Лерос

Если верить нардепу, действующий президент будет учувствовать в следующих выборах, которые согласно Конституции должны состояться 31 марта 2024 года.

Действующий президент Украины Владимир Зеленский намерен идти на второй президентский срок. Об этом со своей страницы в Facebook заявил народный депутат Украины Гео Лерос, который до 1-го сентября 2020 года был членом фракции "Слуга народа".

"Теперь это официально! Позавчера на праздновании своего дня рождения, Зеленский своему ближайшему окружению заявил, что идет на второй срок!", –написал Лерос вечером в среду 27 января, добавив, что по его мнению Зеленский заигрался.

Отметим, что в декабрьском интервью "НВ" супруга президента Украины Елена Зеленская, заявила, что ее муж Владимир пока не обсуждал с ней идею пойти на второй президентский срок. Ранее отец президента, Александр Зеленский говорил, что его сын может в любой момент отказаться от карьеры топ-политика.

Отметим, что впервые идея пойти на второй срок, у зарекавшегося это делать до выборов Зеленского, была "пробно" озвучена президентом еще в мае прошлого года, для чего созывалась целая пресс-конференция. Тогда президент заявил, что его выдвижение вполне вероятно, если он сохранит высокий рейтинг. Напомним, согласно недавнему соцопросу КМИС, Зеленский стал одновременно и политиком, и неудачником прошедшего 2020 года.