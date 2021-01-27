Тепер офіційно: Зеленський йде на другий термін, — Гео Лерос

Якщо вірити нардепу, чинний президент буде брати участь в наступних виборах, які згідно з Конституцією мають відбутися 31 березня 2024 року.

Чинний президент України Володимир Зеленський намір йти на другий президентський термін. Про це зі своєї сторінки у Facebook заявив народний депутат України Гео Лерос, який до 1-го вересня 2020 року був членом фракції "Слуга народу".

"Тепер це офіційно! Позавчора на святкуванні свого дня народження, Зеленський своєму найближчому оточенню заявив, що йде на другий термін!", — написав Лерос увечері в середу 27 січня, додавши, що на його думку, Зеленський загрався.

Зазначимо, що в грудневому інтервʼю "НВ" дружина президента України Олена Зеленська, заявила, що її чоловік Володимир поки не обговорював із нею ідею піти на другий президентський термін. Раніше батько президента, Олександр Зеленський говорив, що його син може в будь-який момент відмовитися від карʼєри топ-політика.

Зазначимо, що вперше ідея піти на другий термін, у Зеленського, який зарікався це робити до виборів, була "пробно" озвучена президентом ще в травні минулого року, для чого скликалася прес-конференція. Тоді президент заявив, що його висунення цілком ймовірне, якщо він збереже високий рейтинг. Нагадаємо, згідно з нещодавнім соцопитуванням КМІС, Зеленський став одночасно і політиком, і невдахою минулого 2020 року.