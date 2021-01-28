Єрмак розповів, коли Зеленський зважиться на другий президентський термін

Голова Офісу президента вважає, що президент буде визначатися по закінченню першого терміну.

Президент України Володимир Зеленський буде вирішувати, йти чи не йти на другий президентський термін, після завершення першої каденції.

Таку думку висловив голова Офісу президента України Андрій Єрмак в інтерв'ю виданню "НВ".

"Що стосується другого терміну: думаю, визначатися з цим він буде ближче до закінчення першого терміну, коли буде зрозуміло, що він встиг виконати, як він бачить подальший розвиток", — зазначив він.

Він запевнив, що на сьогодні для президента "немає нічого важливішого, ніж реалізація тих планів, які він собі поставив, з якими він йшов на вибори, і внутрішня оцінка себе".

"Він ніколи сам собі не пробачить, якщо те, що він пообіцяв, не зробить", — переконаний голова ОП.

Сам же Андрій Єрмак заявив, що готовий працювати із Зеленським "стільки, скільки вирішить президент".

Зазначимо, що нещодавно народний депутат України Гео Лерос заявив, що президент України Володимир Зеленський на святкуванні свого дня народження нібито заявив своєму найближчому оточенню, що має намір йти на другий президентський термін.

Джерело з Офісу президента повідомило, що заява виключеного з фракції "Слуга народу" Гео Лероса про те, що Зеленський під час святкування свого дня народження сказав, що піде на другий президентський термін, не відповідає дійсності.