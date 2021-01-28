В ОП опровергли утверждение Лероса о втором сроке Зеленского, – СМИ

По словам источника из Офиса президента, глава государства – человек здравых мыслей и понимает, что он говорит на публику.

Источник из Офиса президента сообщил, что заявление исключенного из фракции "Слуга народа" народного депутата Гео Лероса о том, что Владимир Зеленский во время празднования своего дня рождения сказал, что пойдет на второй президентский срок, не соответствует действительности.

Такую информацию передает Телеграм-канал Политика страны.

По словам источника, он лично присутствовал на дне рождения главы государства, и тот подобного заявления не делал.

"Президент, в отличие от этого клоуна (Гео Лероса – ред.), человек здравых мыслей и понимает, что он говорит на публику. Не было никаких официальных объявлений, а если кто-то и шутил в тостах, то нужно менять трактовки или шпионов", – сказал источник.

Отметим, народный депутат Украины Гео Лерос, который до 1-го сентября 2020 года был членом фракции "Слуга народа", заявил в соцсетях, что якобы президент Украины Владимир Зеленский на праздновании своего дня рождения заявил своему ближайшему окружению, что намерен идти на второй президентский срок.

Напомним, в декабрьском интервью "НВ" супруга президента Украины Елена Зеленская, заявила, что ее муж Владимир пока не обсуждал с ней идею пойти на второй президентский срок. Ранее отец президента, Александр Зеленский говорил, что его сын может в любой момент отказаться от карьеры топ-политика. ﻿

Впервые идея пойти на второй срок, у зарекавшегося это делать до выборов Зеленского, была "пробно" озвучена президентом еще в мае прошлого года, для чего созывалась целая пресс-конференция. Тогда президент заявил, что его выдвижение вполне вероятно, если он сохранит высокий рейтинг. Напомним, согласно недавнему соцопросу КМИС, Зеленский стал одновременно и политиком, и неудачником прошедшего 2020 года.