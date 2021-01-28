В ОП спростували твердження Лероса про другий термін Зеленського, — ЗМІ

За словами джерела з Офісу Президента, глава держави — людина слушних думок і розуміє, що він говорить на публіку.

Джерело з Офісу Президента повідомило, що заяву виключеного з фракції "Слуга народу" народного депутата Гео Лероса про те, що Володимир Зеленський під час святкування свого дня народження сказав, що піде на другий президентський термін, не відповідає дійсності.

Таку інформацію передає телеграм-канал Політика країни.

За словами джерела, він особисто був присутній на дні народження глави держави, і той подібної заяви не робив.

"Президент, на відміну від цього клоуна (Гео Лерос — ред.), людина слушних думок і розуміє, що він говорить на публіку. Не було ніяких офіційних оголошень, а якщо хтось і жартував під час тостів, то потрібно змінювати трактування або шпигунів", — сказало джерело.

Зазначимо, народний депутат України Гео Лерос, який до 1-го вересня 2020 року був членом фракції "Слуга народу", заявив у соцмережах, що нібито президент України Володимир Зеленський на святкуванні свого дня народження заявив своєму найближчому оточенню, що має намір йти на другий президентський термін.

Нагадаємо, у грудневому інтервʼю "НВ" дружина президента України Олена Зеленська, заявила, що її чоловік Володимир поки не обговорював з нею ідею піти на другий президентський термін. Раніше батько президента, Олександр Зеленський говорив, що його син може в будь-який момент відмовитися від карʼєри топ-політика.

Уперше ідея піти на другий термін, у Зеленського, який зарікався це робити до виборів, була "пробно" озвучена президентом ще в травні минулого року, для чого скликалася ціла прес-конференція. Тоді президент заявив, що його висунення цілком ймовірне, якщо він збереже високий рейтинг. Нагадаємо, згідно з недавнім соцопитуванням КМІС, Зеленський став одночасно і політиком, і невдахою минулого 2020 року.