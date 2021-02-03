Посадить Порошенко, сохранить свободу слова. Все громкие обещания Владимира Зеленского

Запретив работу каналов, чья позиция не совпадает с провластной, Владимир Зеленский нарушил обещание не препятствовать свободе слова. А что еще он обещал украинцам?

"Я никогда в своей жизни не буду закрывать никакие каналы!" — твердо, публично, на камеру заявил Владимир Зеленский в сентябре 2019 года (и справедливо указал, что не имеет для этого соответствующих полномочий).

Прошло время и глава государства переменил точку зрения. Вечером 2 февраля стало известно, что отзываются либо приостанавливаются лицензии сразу у трех каналов — 112, ZIK и NewsOne, а также у пяти региональных вещателей (компании "Ариадна ТВ", "Партнер ТВ", "Новый формат", "ТВ Выбор" и "Лидер ТВ"). Все — в рамках санкций, который введены против нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака указом президента Зеленского.

[ + – ] Сентябрь 2019. Зеленский заявляет, что он не закроет ни один ТВ-канал, в том числе News One

[ + – ] "Я лично за свободу слова", - Зеленский Фото: Скриншот

А что еще обещал украинцам Владимир Зеленский?

Основным конкурентом на президентских выборах для Зеленского был действующий на то время президент Петр Порошенко. Руководитель "Квартала-95" пошел ва-банк, громогласно заявив прямо в лицо Порошенко во время предвыборных дебатов: "Я не ваш оппонент, я – ваш приговор", прозрачно намекнув тем самым, что когда станет главной государства, Порошенко не избежит уголовной ответственности за свои многочисленные "грешки".

[ + – ] "Я не ваш оппонент, я – ваш приговор", – заявил Зеленский в лицо Порошенко

Что обещал украинцам Зеленский-кандидат

Среди предвыборных обещаний Владимира Зеленского стоит отметить следующие:

быть президентом лишь один срок;

подать первый законопроект "О народовластии", закрепив в нем механизм, по которому только народ Украины будет формировать основные задачи для власти через референдумы;

снять неприкосновенность с президента, народных депутатов и судей;

ввести одноразовую "нулевую декларацию" для бизнеса;

долгосрочное недорогое кредитование;

простые и понятные налоги.

Также Зеленский пообещал сформировать прозрачный рынок земли (без уточнения деталей); перейти на обеспечение потребностей Украины за счет собственных энергетических ресурсов, а также, со временем, стать их экспортером на рынок ЕС.

Кандидат заверял украинцев, что подозреваемые в коррупции не смогут выходить под залог, а у осужденных за коррупцию будет конфисковано имущество. Кроме того, Зеленский пообещал современное оборудование в больницах и школах; год льготного налогообложения для молодых предпринимателей; строительство дорог по европейским стандартам, а также много других пунктов, которые, по логике, должны были максимально привлечь электорат.

Обещаний было много, но уже после выборов стало понятно, что большинство украинцев голосовало не "за Зеленского", а "против Порошенко".

Седьмые президентские выборы в Украине проводились в два тура: 31 марта и 21 апреля 2019 года.

В первом туре лидером голосования стал Зеленский, однако ему не удалось набрать более 50% голосов, необходимых для победы, поэтому и был назначен второй тур. По результатам второго тура, состоявшегося 21 апреля 2019 года, большинство голосов (73,23%) набрал Владимир Зеленский.

Вероятно, многие украинцы представляли себе Зеленского как Василия Голобородько – героя сериала "Слуга народа", не совсем компетентного, однако очень честного учителя истории, который, став президентом Украины, привел страну к процветанию.

Однако реальность – это не кино, и Владимир Зеленский, став главой государства, столкнулся с такими вызовами, которые Голобородько и не снились. Рассмотрим основные обещания Зеленского и то, что из них удалось или не удалось ему выполнить.

[ + – ] Инаугурация Владимира Зеленского

"Закончу войну на Донбассе"

Молниеносно завершить военные действия на Донбассе Зеленскому так и не удалось. Но есть и положительные моменты, к которым можно отнести обмен удерживаемыми лицами и "заморозку" конфликта, выразившуюся в двухстороннем прекращении огня на линии соприкосновения.

Из негатива можно отметить неработающие Минские соглашения и обострившееся в последнее время противостояние между Зеленским и лидером ОПЗЖ Виктором Медведчуком, который буквально наступает на пятки главе государства — судя по опросам общественного мнения, разрыв между рейтингами двух политиков и возглавляемых ими партий неуклонно сокращается.

Некоторые эксперты предполагают, что проблемы освобождения заключенных на Донбассе связаны с тем, что Зеленский "ревнует" к Медведчуку: мол, с главой ОПЗЖ представители "Л/ДНР" или президент РФ Владимир Путин общаются и о чем-то договариваются, а с ним – нет. Но это лишь предположения.

То же можно сказать о реанимации "нормандского формата". Восстановить его и лично встретиться с Путиным на саммите в Париже зеленский смог ценой согласия на формулу Штайнмайера.

[ + – ] Пресс-конференция Зеленского

Это позволило Киеву несколько раз обменяться пленными, однако отношения между Украиной и Россией остаются напряженными. Зеленский продлил запрет Порошенко на работу в Украине российских соцсетей, до сих пор не восстановлено авиасообщение между двумя государствами, дипотношения между Украиной и РФ заморожены.

"Весна придет – сажать будем"

Во время предвыборной гонки усилиями команды Зеленского вся Украина была завешана биллбордами "Весна придет – сажать будем". Прошло уже почти два года с тех пор, как Зеленский занял президентский пост, однако воз и ныне там.

Главный "преступник" Петр Порошенко, который, по данным ГБР, фигурировал в 13 (!) уголовных производствах, до сих пор на свободе и заявляет о политических преследованиях в свой адрес, а сам Владимир Зеленский сменил риторику. Он по-прежнему говорит, что выступает за посадки коррупционеров, однако уточняет при этом, что как президент не имеет права вмешиваться в работу правоохранительных органов.

[ + – ] "Весна придет - сажать будем!" Одно из главных предвыборных обещаний Зеленского

Экономика и корона

Оппоненты Зеленского во время президентской кампании главной "фишкой" черного пиара в отношении молодого политика выбрали тот факт, что у кандидата нет никакого опыта в экономике. Украинцам рассказывали страшилки о том, что если Зеленский выиграет выборы, то страна неминуемо развалится, а курс доллара рванет вверх к недосягаемым высотам.

Однако, этого не случилось. Зеленский оказался довольно-таки грамотным управленцем. Не обладая необходимыми экономическими познаниями, новый глава государства делегировал полномочия, касающиеся экономического развития страны, профессионалам. Как бы ни ругали Алексея Гончарука, а впоследствии и Дениса Шмыгаля, но при этих премьер-министрах экономика Украины в прошлом году показала хоть и небольшой (3%), но рост, гривна по отношению к доллару укрепилась.

Но затем в дело вмешался коронавирус. В марте 2020 года властям из-за участившихся случаев заболевания пришлось вводить карантин. Это нанесло мощный удар по малому и среднему бизнесу в Украине. Кроме того, после закрытия границ в Украину вернулись сотни тысяч сограждан, бывших на заработках за рубежом.

На сегодняшний день Украина поэтапно снимает карантинные ограничения, однако каковы будут последствия удара COVID-19 по украинской экономике, предугадать сложно.

Зеленский в сложившейся ситуации надеется на партнерство с Международным валютным фондом, точнее, на очередные транши от него. Эксперты предупреждают, что хоть с деньгами от МВФ, хоть без них, Украину ожидает ощутимое падение ВВП (по разным оценкам от 3,5 до 7,7%).

"Турборежим"

Инаугурационная речь Владимира Зеленского запомнилась тем, что новоизбранный президент заявил о роспуске Верховной Рады, избранной в 2014 году. В июле 2019 года на парламентских выборах президентская партия "Слуга народа" впервые в истории современной Украины сформировала в Раде так называемое монобольшинство.

[ + – ] "Слуга народа" - единственная партия, которая сформировала монобольшинство в Раде

Уже в первые месяцы новый парламент начал работать в турборежиме. Важные и не очень законопроекты принимались так же молниеносно, как и писались. Однако впоследствии турборежим остановился. Среди называемых причин – громкая отставка главы Офиса президента Андрея Богдана, который "очень плотно" работал с Радой, а также расслоение фракции "Слуги народа" по группам интересов.

На данный момент ситуация с фракцией сложная, единства внутри политсилы не наблюдается. Даже важный закон, открывший в Украине рынок земли, не был бы принят, несмотря на ощутимый нажим на депутатов Зеленского лично, если бы к голосованию не присоединились отдельные оппозиционные силы парламента.

Борьба с COVID-19

Несмотря на то, что об эпидемии коронавируса было известно достаточно давно и у властей было время хоть как-то подготовиться к ней, COVID-19 застал Украину врасплох. Здесь можно отметить и критическую недостачу защитных масок для населения, и то, что у врачей не было защитных костюмов, а в больницах – необходимой аппаратуры и медикаментов.

Также власть упрекают в том, что в марте прошлого года, когда число заболевших было относительно незначительным, карантинные ограничения были настолько строги, что в городах-миллионниках люди не могли воспользоваться услугами метрополитенов: Украину буквально парализовало в транспортном коллапсе.

Во время борьбы с COVID-19 традиционно не обошлось без скандалов. Здесь можно упомянуть и непозволительное затягивание Минздравом закупки необходимого медицинского оборудования, и покупку костюмов для врачей у китайцев по ценам, значительно превышающим украинские аналоги. А 300% надбавки, обещанные врачам, находящимся на передовой борьбы с пандемией, так и не выплатили.

Подлила масла в огонь и история с рестораном "Велюр", принадлежащим нардепу от "Слуги народа" Николаю Тищенко. В то время, когда все точки общепита были закрыты, ресторан, как ни в чем не бывало, продолжал свою работу.

[ + – ] Ресторан "Велюр", в отличие от других, работал в карантин

Из положительного можно отметить тот факт, что число заболевших в Украине так и не превысило пиковые значения, в свое время рассчитанные Минздравом Украины.

Второй президентский срок

Утверждение про только один президентский срок недавно тоже оказалось под вопросом. Владимир Зеленский принял громкое решение участвовать в следующих президентских выборах. Об этих планах стало известно от депутата ВРУ (пропрезидентская партия "Слуга народа") Гео Лероса.

У себя в Facebook парламентарий заявил, что услышал об этом от самого Зеленского, когда тот 25 января праздновал свой 43-й день рождения.

[ + – ] Гео Лерос сообщает о решении Зеленского Фото: Скриншот

"Теперь это официально! Позавчера на праздновании своего дня рождения, Зеленский своему ближайшему окружению заявил, что идет на второй срок! Может нам пора забрать куличики у этого мальчика?" – написал парламентарий.

Эта резонансная новость вызвала ажиотаж в украинском политикуме. Эксперты наперебой пытаются дать оценку новым планам главы государства. Основной вопрос: если это правда (от самого Зеленского публично таких высказываний, а также комментариев сообщения Лероса не поступало), то имеет ли действующий президент шансы выиграть следующие выборы, которые, как известно, состоятся в 2024 году?

Предположим, что слова Гео Лероса – правда, Владимир Зеленский на самом деле решит продолжить свою президентскую каденцию и примет участие в следующих президентских выборах. Сложно предугадать за три года до выборов, каким на тот момент будет политический расклад в Украине, однако у президента впереди еще много времени и если он захочет (и/или ему дадут это сделать), то многое в Украине может измениться к лучшему, что, несомненно, положительно повлияет на рейтинг действующего главы государства.

Возможен и иной вариант – новые вызовы могут оказаться не по зубам Зеленскому, и он потеряет личный кредит доверия украинцев до критической отметки. Не стоит забывать и о реваншистских планах Петра Порошенко, который до сих пор остается достаточно активным и влиятельным игроком на политической сцене.

Кроме того, возможно появление темной лошадки, о которой на сегодня никто не знает, однако такой человек может возникнуть перед самыми президентскими выборами. Если у него будет солидный послужной список "крепкого хозяйственника" и незапятнанная репутация, то вполне вероятно, что он повторит феномен Зеленского, ведь еще в 2017 году никто и предположить не мог, что "Голобородько" займет высокий пост президента Украины.

Свежие рейтинги

Несмотря на все невыполненные обещания, украинцы до сих пор называют Зеленского самым популярным политиком. Согласно данным последнего опроса, проведенного КМИС, если бы выборы президента Украины состоялись во второй половине января 2021 года, больше всего голосов получил бы Владимир Зеленский, за которого проголосовали бы 13,4% среди всех опрошенных и 19,8% среди тех, кто определился с выбором.

Не столь радужная ситуация у партии "Слуга народа". По результатам того же опроса, если бы выборы в Верховную Раду состоялись во второй половине января, больше всего голосов получила бы партия ОПЗЖ (15,7% всех респондентов и 20,7% среди тех, кто уже определился с выбором). На втором месте – "Европейская солидарность" Петра Порошенко (1,6% и 15,3%), третье – у "Батькивщины" (9,5% и 12,6%). А провластная "Слуга народа" заняла в рейтинге лишь четвертое место (8,5% и 11,2%).

[ + – ] "Слуга народа" в рейтинге на 4-м месте

Ситуация с рейтингами первых лиц государства типична для Украины. В первый год президентства поддержку украинцев теряли и Петр Порошенко в 2015 году (за год его рейтинг упал с 53 до 32%), и Виктор Янукович (за год — треть рейтинга). Больше всего досталось Виктору Ющенко, умудрившемуся за год потерять почти половину своих приверженцев. И только Леонид Кучма, правивший страной с 1994 года – единственный из президентов, которого переизбрали на второй срок.

Справка. Как комик стал политиком

Напомним, с чем Владимир Зеленский, ранее известный широкой публике как популярный комик и успешный бизнесмен, пришел в политику.

Впервые о планах участвовать в президентской гонке он объявил 31 декабря 2018 года, буквально за несколько минут до Нового года. На телеканале "1+1" руководитель "Квартала 95" обратился к украинцам и заявил, что собирается выставить свою кандидатуру на президентских выборах. Менее чем через месяц, 21 января 2019 года, партия "Слуга народа" выдвинула Зеленского кандидатом в президенты Украины.

Однако это не было спонтанным решением. Зеленский заранее готовился занять свое место в большой политике. Так, еще в 2016 году Минюст Украины зарегистрировал "Партию решительных перемен", которая впоследствии и стала "Слугой народа" в 2017 году.