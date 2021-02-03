Посадити Порошенка, зберегти свободу слова. Усі гучні обіцянки Володимира Зеленського

Заборонивши роботу каналів, чия позиція не збігається з провладною, Володимир Зеленський порушив обіцянку не перешкоджати свободі слова. А що ще він обіцяв українцям?

"Я ніколи у своєму житті не буду закривати жодні канали!" — твердо, публічно, на камеру заявив Володимир Зеленський у вересні 2019 року (і справедливо вказав, що не має для цього відповідних повноважень).

Минув час і голова держави змінив точку зору. Увечері 2 лютого стало відомо, що припиняються ліцензії відразу в трьох каналів — 112, ZIK і NewsOne, а також у пʼяти регіональних мовників (компанії "Аріадна ТВ", "Партнер ТВ", "Новий формат", "ТВ Вибір" і "Лідер ТВ"). Усі — у рамках санкцій, що введені проти нардепа від ОПЗЖ Тараса Козака указом президента Зеленського.

[ + – ] Вересень 2019. Зеленський заявляє, що він не закриє жодного ТВ-каналу, у тому числі News One

[ + – ] "Я особисто за свободу слова", — Зеленський Фото: Скриншот

А що ще обіцяв українцям Володимир Зеленський?

Основним конкурентом на президентських виборах для Зеленського був чинний на той час президент Петро Порошенко. Керівник "Кварталу-95" пішов ва-банк, гучно заявивши прямо в обличчя Порошенку під час передвиборчих дебатів: "Я не ваш опонент, я — ваш вирок", прозоро натякнувши тим самим, що коли стане головною держави, Порошенко не уникне кримінальної відповідальності за свої численні "грішки".

[ + – ] "Я не ваш опонент, я — ваш вирок", — заявив Зеленський в обличчя Порошенку

Що обіцяв українцям Зеленський-кандидат

Серед передвиборчих обіцянок Володимира Зеленського варто відзначити такі:

бути президентом лише один термін;

подати перший законопроект "Про народовладдя", закріпивши в ньому механізм, за яким тільки народ України буде формувати основні завдання для влади через референдуми;

зняти недоторканність з президента, народних депутатів і суддів;

ввести одноразову "нульову декларацію" для бізнесу;

довгострокове недороге кредитування;

прості і зрозумілі податки.

Також Зеленський пообіцяв сформувати прозорий ринок землі (без уточнення деталей); перейти на забезпечення потреб України за рахунок власних енергетичних ресурсів, а також, з часом, стати їхнім експортером на ринок ЄС.

Кандидат запевняв українців, що підозрювані в корупції не зможуть виходити під заставу, а в засуджених за корупцію буде конфісковано майно. Крім того, Зеленський пообіцяв сучасне обладнання в лікарнях та школах; рік пільгового оподаткування для молодих підприємців; будівництво доріг за європейськими стандартами, а також багато інших пунктів, які, за логікою, повинні були максимально залучити електорат.

Обіцянок було багато, але вже після виборів стало зрозуміло, що більшість українців голосувало не "за Зеленського", а "проти Порошенка".

Сьомі президентські вибори в Україні проводилися у два тури: 31 березня і 21 квітня 2019 року.

У першому турі лідером голосування став Зеленський, однак йому не вдалося набрати більше 50% голосів, необхідних для перемоги, тому і був призначений другий тур. За результатами другого туру, що відбувся 21 квітня 2019 року, більшість голосів (73,23%) набрав Володимир Зеленський.

Ймовірно, багато українців уявляли собі Зеленського, як Василя Голобородька — героя серіалу "Слуга народу", не зовсім компетентного, проте дуже чесного вчителя історії, який, ставши президентом України, привів країну до процвітання.

Однак реальність — це не кіно, і Володимир Зеленський, ставши головою держави, зіткнувся з такими викликами, які Голобородьку і не снилися. Розгляньмо основні обіцянки Зеленського і те, що з них вдалося або не вдалося йому виконати.

[ + – ] Інавгурація Володимира Зеленського

"Закінчу війну на Донбасі"

Блискавично завершити військові дії на Донбасі Зеленському так і не вдалося. Але є і позитивні моменти, до яких можна віднести обмін утримуваними особами і "замороження" конфлікту, що виразилося у двосторонньому припиненні вогню на лінії зіткнення.

З негативу можна зазначити недійсні Мінські угоди і протистояння, що загострилося останнім часом, між Зеленським і лідером ОПЗЖ Віктором Медведчуком, який буквально наступає на пʼяти голові держави — судячи з опитувань громадської думки, розрив між рейтингами двох політиків та очолюваних ними партій неухильно скорочується.

Деякі експерти припускають, що проблеми звільнення увʼязнених на Донбасі повʼязані з тим, що Зеленський "ревнує" до Медведчука: мовляв, з головю ОПЗЖ представники "Л/ДНР" або президент РФ Володимир Путін спілкуються і про щось домовляються, а з ним — ні. Але це лише припущення.

Те ж можна сказати про реанімацію "нормандського формату". Відновити його й особисто зустрітися з Путіним на саміті в Парижі Зеленський зміг ціною згоди на формулу Штайнмаєра.

[ + – ] Прес-конференція Зеленського

Це дозволило Києву кілька разів обмінятися полоненими, проте відносини між Україною і Росією залишаються напруженими. Зеленський продовжив заборону Порошенка на роботу в Україні російських соцмереж, досі не відновлено авіасполучення між двома державами, дипвідносини між Україною і РФ заморожені.

"Весна прийде — садити будемо"

Під час передвиборчої гонки зусиллями команди Зеленського вся Україна була завішена білбордами "Весна прийде — садити будемо". Минуло вже майже два роки з тих пір, як Зеленський посів президентський пост, проте віз і нині там.

Головний "злочинець" Петро Порошенко, який, за даними ДБР, фігурував в 13 (!) Кримінальних провадженнях, досі на волі і заявляє про політичні переслідування у свою адресу, а сам Володимир Зеленський змінив риторику. Він, як і раніше, говорить, що виступає за посадки корупціонерів, однак уточнює при цьому, що як президент не має права втручатися в роботу правоохоронних органів.

[ + – ] "Весна прийде — садити будемо!" Одна з головних передвиборчих обіцянок Зеленського

Економіка і корона

Опоненти Зеленського під час президентської кампанії головною "фішкою" чорного піару щодо молодого політика вибрали той факт, що в кандидата немає ніякого досвіду в економіці. Українцям розповідали страшилки про те, що якщо Зеленський виграє вибори, то країна неминуче розвалиться, а курс долара рвоне вгору до недосяжних висот.

Однак, цього не сталося. Зеленський виявився досить-таки грамотним управлінцем. Не володіючи відповідними економічними знаннями, новий голова держави делегував повноваження, що стосуються економічного розвитку країни, професіоналам. Як би не лаяли Олексія Гончарука, а згодом і Дениса Шмигаля, але при цих премʼєр-міністрах економіка України в минулому році показала хоч і невелике (3%), але зростання, гривня відносно долара зміцнилася.

Але потім у справу втрутився коронавірус. У березні 2020 року владі через почастішання випадків захворювання довелося вводити карантин. Це завдало потужного удару по малому і середньому бізнесу в Україні. Крім того, після закриття кордонів в Україну повернулися сотні тисяч співгромадян, що були на заробітках за кордоном.

На сьогодні Україна поетапно знімає карантинні обмеження, однак якими будуть наслідки удару COVID-19 по українській економіці, передбачити складно.

Зеленський у ситуації, що склалася, сподівається на партнерство з Міжнародним валютним фондом, точніше, на чергові транші від нього. Експерти попереджають, що хоч з грошима від МВФ, хоч без них, в Україні очікується відчутне падіння ВВП (за різними оцінками від 3,5 до 7,7%).

"Турборежим"

Інавгураційна промова Володимира Зеленського запамʼяталася тим, що новообраний президент заявив про розпуск Верховної Ради, обраної у 2014 році. У липні 2019 року на парламентських виборах президентська партія "Слуга народу" вперше в історії сучасної України сформувала в Раді так звану монобільшість.

[ + – ] "Слуга народу" — єдина партія, що сформувала монобільшість у Раді

Уже в перші місяці новий парламент почав працювати в турборежимі. Важливі і не дуже законопроекти ухвалювалися так само блискавично, як і писалися. Однак, згодом турборежим зупинився. Серед причин — гучна відставка голови Офісу президента Андрія Богдана, який "дуже щільно" працював з Радою, а також розшарування фракції "Слуги народу" за групами інтересів.

Наразі ситуація з фракцією складна, єдності всередині політсили не спостерігається. Навіть важливий закон, що відкрив в Україні ринок землі, не був би ухвалений, незважаючи на відчутний тиск на депутатів Зеленського особисто, якби до голосування не приєдналися окремі опозиційні сили парламенту.

Боротьба з COVID-19

Незважаючи на те, що про епідемію коронавірусу було відомо досить давно і у влади був час хоч якось підготуватися до неї, COVID-19 застав Україну зненацька. Тут можна відзначити і критичну нестачу захисних масок для населення, і те, що в лікарів не було захисних костюмів, а в лікарнях — необхідної апаратури і медикаментів.

Також владу дорікають у тому, що в березні минулого року, коли кількість хворих була відносно незначною, карантинні обмеження були настільки суворі, що в містах-мільйонниках люди не могли скористатися послугами метрополітенів: Україну буквально паралізувало в транспортному колапсі.

Під час боротьби з COVID-19 традиційно не обійшлося без скандалів. Тут можна згадати і недозволене затягування МОЗ закупівлі необхідного медичного обладнання, і покупку костюмів для лікарів у китайців за цінами, що значно перевищують українські аналоги. А 300% надбавок, обіцяних лікарям, які перебувають на передовій боротьби з пандемією, так і не виплатили.

Підлила масла у вогонь й історія з рестораном "Велюр", що належить нардепу від "Слуги народу" Миколі Тищенку. У той час, коли всі точки громадського харчування були закриті, ресторан, як ні в чому не бувало, продовжував свою роботу.

[ + – ] Ресторан "Велюр", на відміну від інших, працював у карантин

З позитивного можна відзначити той факт, що кількість хворих в Україні так і не перевищила пікові значення, свого часу розраховані Міністерством охорони здоровʼя України.

Другий президентський термін

Твердження про тільки один президентський термін недавно теж опинилося під питанням. Володимир Зеленський прийняв гучне рішення брати участь у наступних президентських виборах. Про ці плани стало відомо від депутата ВРУ (пропрезидентська партія "Слуга народу") Гео Лероса.

У себе у Facebook парламентарій заявив, що почув про це від самого Зеленського, коли той 25 січня святкував свій 43-й день народження.

[ + – ] Гео Лерос повідомляє про рішення Зеленського Фото: Скриншот

"Тепер це офіційно! Позавчора на святкуванні свого дня народження, Зеленський своєму найближчому оточенню заявив, що йде на другий термін! Може, нам пора забрати пасочки в цього хлопчика?" — написав парламентарій.

Ця резонансна новина викликала ажіотаж в українському політикумі. Експерти навперебій намагаються дати оцінку новим планам голови держави. Основне питання: якщо це правда (від самого Зеленського публічно таких висловлювань, а також коментарів повідомлення Лероса не надходило), то чи має чинний президент шанси виграти наступні вибори, які, як відомо, відбудуться у 2024 році?

Припустимо, що слова Гео Лероса — правда, Володимир Зеленський насправді вирішить продовжити свою президентську каденцію і візьме участь у наступних президентських виборах. Складно передбачити за три роки до виборів, яким на той момент буде політичний розклад в Україні, однак у президента попереду ще багато часу і якщо він захоче (і/або йому дадуть це зробити), то багато в Україні може змінитися на краще, що, безсумнівно, позитивно вплине на рейтинг чинного голови держави.

Можливий інший варіант — нові виклики можуть виявитися не по зубах Зеленському, і він втратить особистий кредит довіри українців до критичної позначки. Не варто забувати і про реваншистські плани Петра Порошенка, який досі залишається досить активним і впливовим гравцем на політичній сцені.

Крім того, можлива поява темної конячки, про яку на сьогодні ніхто не знає, проте така людина може виникнути перед самими президентськими виборами. Якщо в нього буде солідний статус "міцного господарника" і незаплямована репутація, то цілком ймовірно, що він повторить феномен Зеленського, адже ще у 2017 році ніхто і припустити не міг, що "Голобородько" посяде високий пост президента України.

Свіжі рейтинги

Незважаючи на всі невиконані обіцянки, українці досі називають Зеленського найпопулярнішим політиком. Згідно з даними останнього опитування, проведеного КМІС, якби вибори президента України відбулися в другій половині січня 2021 року, найбільше голосів отримав би Володимир Зеленський, за якого проголосували б 13,4% серед усіх опитаних і 19,8% серед тих, хто визначився з вибором.

Не настільки радісна ситуація в партії "Слуга народу". За результатами того ж опитування, якби вибори до Верховної Ради відбулися в другій половині січня, найбільше голосів отримала б партія ОПЗЖ (15,7% усіх респондентів і 20,7% серед тих, хто вже визначився з вибором). На другому місці — "Європейська солідарність" Петра Порошенка (1,6% і 15,3%), третє — у "Батьківщини" (9,5% і 12,6%). А провладна "Слуга народу" посіла в рейтингу лише четверте місце (8,5% і 11,2%).

[ + – ] "Слуга народу" в рейтингу на 4-му місці

Ситуація з рейтингами перших осіб держави типова для України. У перший рік президентства підтримку українців втрачали і Петро Порошенко у 2015 році (за рік його рейтинг впав з 53 до 32%), і Віктор Янукович (за рік — третина рейтингу). Найбільше дісталося Віктору Ющенку, примудрився за рік втратити майже половину своїх прихильників. І тільки Леонід Кучма, який керував країною з 1994 року — єдиний з президентів, якого переобрали на другий термін.

Довідка. Як комік став політиком

Нагадаємо, з чим Володимир Зеленський, раніше відомий широкій публіці як популярний комік і успішний бізнесмен, прийшов у політику.

Уперше про плани брати участь у президентських перегонах він оголосив 31 грудня 2018 року, буквально за кілька хвилин до Нового року. На телеканалі "1 + 1" керівник "Кварталу 95" звернувся до українців і заявив, що збирається виставити свою кандидатуру на президентських виборах. Менш ніж через місяць, 21 січня 2019 року, партія "Слуга народу" висунула Зеленського кандидатом у президенти України.

Однак, це не було спонтанним рішенням. Зеленський заздалегідь готувався посісти своє місце у великій політиці. Так, ще у 2016 році Мінʼюст України зареєстрував "Партію рішучих змін", яка згодом і стала "Слугою народу" у 2017 році.