"Я ответил президенту нет", - Дубинский рассказал о разговоре с Зеленским (видео)

Александр Дубинский считает, что санкции безосновательны, поэтому добровольно он не уйдет.

Александр Дубинский рассказал подробности своего разговора с Зеленским на фракции. Он подтвердил информацию о том, что президент предлагал ему уйти, но Дубинский отказался, — рассказал нардеп в эфире "Право на власть".

Нардеп Дубинский уверен, что санкции, которые ввели против него в США, являются безосновательными. И в результате "юридической работы" их снимут. Якобы под ними нет никакого фундамента. "Санкции были введены в результате того, что официальные лица США были введены в заблуждение в результате действий украинских активистов".

Во время разговора с президентом Владимиром Зеленским, Дубинский отказался добровольно уйти. "Я говорил президенту… что это аферисты, которые следующими будут пытаться вводиться санкции, условно, против Ермака, против Арахамии… против вас, Владимир Александрович. Если вы этого не понимаете вы, будете следующим", — сказал Дубинский.

Всех депутатов партии обязали установить приложения "Фракция в смартфоне" для тайного голосования за исключение из фракции. "Если… я буду стоять перед коллегами, а я это уже делал и этого не боюсь. И смотреть им в глаза, и они будут голосовать, – они не проголосуют. Поэтому придумана абсолютно иезуитская история: на протяжении двух лет никто и думать не мог, что можно поставить приложение депутатам в телефон (вернее, оно существовало, но его никто не ставил…). Только ради одного голосования заставили его поставить, чтобы проголосовать, что делать с Дубинским", — подчеркивает нардеп.

При этом он подчеркнул, что ничего анонимного он не признает.

[ + – ]

Напомним, что 11 января Министерство финансов США ввело санкции против 7 украинцев и четырех интернет-ресурсов. Александр Дубинский, который попал под санкции, назвал этот факт результатом работы "лживых доносов аферистов".

25 января состоялось заседание фракции "Слуга народа", на котором поднимался вопрос об исключении Дубинского. На заседание приехал президент Владимир Зеленский и попросил Дубинского самостоятельно покинуть "Слугу народа". Тот отказался.