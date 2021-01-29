"Я відповів президенту ні", — Дубінський розповів про розмову із Зеленським (відео)

Олександр Дубінський вважає, що санкції є безпідставними, тому добровільно він не піде.

Олександр Дубінський розповів подробиці своєї розмови із Зеленським на фракції. Він підтвердив інформацію про те, що президент пропонував йому піти, але Дубінський відмовився, — розповів нардеп в ефірі "Право на владу".

Нардеп Дубінський впевнений, що санкції, які ввели проти нього в США, є безпідставними. І внаслідок "юридичної роботи" їх знімуть. Нібито під ними немає ніякого фундаменту. "Санкції були введені внаслідок того, що офіційних осіб США ввели в оману через дії українських активістів".

Під час розмови з президентом Володимиром Зеленським, Дубінський відмовився добровільно піти. "Я говорив президенту... що це аферисти, які потім намагатимуться вводитися санкції, умовно, проти Єрмака, проти Арахамія... проти вас, Володимире Олександровичу. Якщо ви цього не розумієте, ви будете наступним", — сказав Дубінський.

Усіх депутатів партії зобов'язали встановити додатки "Фракція в смартфоні" для таємного голосування за виключення з фракції. "Якщо... я буду стояти перед колегами, а я це вже робив і цього не боюся, і дивитися їм в очі, а вони голосуватимуть, — вони не проголосують. Тому вигадана абсолютно єзуїтська історія: протягом двох років ніхто й думати не міг, що можна встановити додаток депутатам у телефон (точніше, він існував, але його ніхто не встановлював...). Тільки заради одного голосування змусили його встановити, щоб проголосувати, що робити з Дубінським", — підкреслює нардеп.

Водночас він підкреслив, що нічого анонімного він не визнає.

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Нагадаємо, що 11 січня Міністерство фінансів США ввело санкції проти 7 українців і 4 інтернет-ресурсів. Олександр Дубінський, який потрапив під санкції, назвав цей факт результатом роботи "брехливих доносів аферистів".

25 січня відбулося засідання фракції "Слуга народу", на якому порушувалося питання про виключення Дубінського. На засідання приїхав президент Володимир Зеленський і попросив Дубінського самостійно покинути "Слугу народу". Той відмовився.