Печерский суд опроверг открытие уголовных дел против Байдена и Порошенко

В суде попросили не распространять непроверенные данные о решениях по сути.

Печерский районный суд Киева опроверг информацию, опубликованную ранее в СМИ о том, что в отношении экс-президента Украины Петра Порошенко и президента США Джо Байдена возбуждены уголовные дела. Об этом сообщается на странице пресс-службы суда в Facebook.

"В средствах массовой информации распространяется утверждение о принятии Печерским районным судом Киева судебного решения, на основании которого зарегистрировано уголовное производство в отношении бывшего президента Украины Петра Порошенко и президента США Джо Байдена. Пресс-служба суда доводит до сведения общественности, что на рассмотрении следственного судьи Печерского районного суда г. Киева находилась жалоба адвоката Александра Телешецкого, который действует в интересах Андрея Деркача", – говорится в публикации.

В суде отметили, что 11 сентября прошлого года жалоба была удовлетворена, а уполномоченных лиц Офиса генпрокурора обязали внести сведения в Единый реестр досудебных расследований по заявлению нардепа Деркача об уголовном преступлении и начать досудебное расследование.

"По содержанию заявления от 10 августа 2020 года усматривается, что признаки уголовного преступления имеют действия отдельных представителей международных организаций, без указания их фамилий", – сообщили в суде и попросили не манипулировать мнением общественности и не распространять непроверенную информацию о судебных решениях.

Фото: скриншот из Facebook

Напомним, адвокат Петра Порошенко Игорь Головань сообщил, что 22 января, через 2 дня после инаугурации президента Соединенных Штатов, было зарегистрировано два новых уголовных производства, касающиеся якобы вмешательства в деятельность бывшего генерального прокурора Украины Виктора Шокина со стороны пятого президента Украины Порошенко и нынешнего президента США Джо Байдена.