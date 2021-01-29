Печерський суд спростував відкриття кримінальних справ проти Байдена і Порошенко

У суді попросили не поширювати неперевірені дані про рішення по суті.

Печерський районний суд Києва спростував інформацію, опубліковану раніше в ЗМІ про те, що стосовно екс-президента України Петра Порошенка та президента США Джо Байдена порушено кримінальні справи. Про це повідомляється на сторінці прес-служби суду в Facebook.

"У засобах масової інформації поширюється твердження про прийняття Печерським районним судом Києва судового рішення, на підставі якого зареєстровано кримінальне провадження стосовно колишнього президента України Петра Порошенка та президента США Джо Байдена. Прес-служба суду доводить до відома громадськості, що на розгляді слідчого судді Печерського районного суду м.Києва перебувала скарга адвоката Олександра Телешецького, який діє в інтересах Андрія Деркача", — йдеться в публікації.

У суді зазначили, що 11 вересня минулого року скаргу було задоволено, а уповноважених осіб Офісу генпрокурора зобов'язали внести відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за заявою нардепа Деркача про кримінальний злочин і почати досудове розслідування.

"За змістом заяви від 10 серпня 2020 року вбачається, що ознаки кримінального злочину мають дії окремих представників міжнародних організацій, без вказівки їх прізвищ", — повідомили в суді і попросили не маніпулювати думкою громадськості та не поширювати неперевірену інформацію про судові рішення.

Фото: скриншот из Facebook

Нагадаємо, адвокат Петра Порошенка Ігор Головань повідомив, що 22 січня, через 2 дні після інавгурації президента Сполучених Штатів, було зареєстровано два нових кримінальних виробництва, що стосуються нібито втручання в діяльність колишнього генерального прокурора України Віктора Шокіна з боку п'ятого президента України Порошенко і нинішнього президента США Джо Байдена.