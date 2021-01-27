В Украине зарегистрированы уголовные производства против Байдена и Порошенко, – адвокат

По словам Игоря Голованя, производства открыли после заявления народного депутата Украины Андрея Деркача.

В Украине открыли уголовное дело в отношении пятого президента страны Петра Порошенко и действующего президента США Джо Байдена. Как сообщает "5 канал", об этом на брифинге 26 января заявил адвокат Порошенко Игорь Головань.

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"22 января, через 2 дня после инаугурации президента Соединенных Штатов, было зарегистрировано два новых уголовных производства, касающиеся якобы вмешательстве в деятельность бывшего генерального прокурора Украины [Виктора] Шокина со стороны пятого президента Украины Порошенко и нынешнего президента Соединенных Штатов Байдена", – заявил юрист.

Он отметил, что дела открыли после заявления народного депутата Андрея Деркача, который ранее попал под санкции Министерства финансов США.

"Снова пытаются уничтожить такого рода провокациями стратегическое партнерство между Украиной и США", – поделился своим мнением Головань.

Ранее американский Минфин ввел санкции против народного депутата Андрея Деркача, а также против трех граждан России, назвав внефракционного депутата "активным российским агентом" и обвинив его в тесных связях со спецслужбами РФ.

19 мая народный депутат Андрей Деркач обнародовал аудиозаписи, которые, по его словам, могут свидетельствовать о влиянии экс-вице-президента США Джозефа Байдена на пятого президента Украины Петра Порошенко.

В прошлом году в Украине открывалось уголовное дело о возможном вмешательстве Байдена-старшего в работу экс-генпрокурора Украины Виктора Шокина. Вскоре после этого его закрыли.

Сам Шокин настаивал на том, что в 2016 году был вынужден покинуть пост генпрокурора Украины вследствие давления на него Байдена. По словам экс-генпрокурора, Байден требовал его увольнения в обмен на беспрепятственное предоставление Украине государственной гарантии США на сумму $1 млрд.