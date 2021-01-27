В Україні зареєстровані кримінальні провадження проти Байдена і Порошенка, — адвокат

За словами Ігоря Голованя, справи відкрили після заяви народного депутата України Андрія Деркача.

В Україні відкрили кримінальну справу щодо п'ятого президента країни Петра Порошенка і чинного президента США Джо Байдена. Як повідомляє "5 канал", про це на брифінгу 26 січня заявив адвокат Порошенка Ігор Головань.

[ + – ]

"22 січня, через 2 дні після інавгурації президента Сполучених Штатів, було зареєстровано два нових кримінальних провадження, що стосуються начебто втручання в діяльність колишнього генерального прокурора України [Віктора] Шокіна з боку п'ятого президента України Порошенка і нинішнього президента Сполучених Штатів Байдена", — заявив юрист .

Він зазначив, що справи відкрили після заяви народного депутата Андрія Деркача, який раніше потрапив під санкції Міністерства фінансів США.

"Знову намагаються знищити такого роду провокаціями стратегічне партнерство між Україною і США", — поділився своєю думкою Головань.

Раніше американське Мінфін ввело санкції проти народного депутата Андрія Деркача, а також проти трьох громадян Росії, назвавши позафракційного депутата "активним російським агентом" і звинувативши його в тісних зв'язках зі спецслужбами РФ.

19 травня народний депутат Андрій Деркач оприлюднив аудіозаписи, які, за його словами, можуть свідчити про вплив екс-віце-президента США Джо Байдена на п'ятого президента України Петра Порошенка.

У минулому році в Україні відкривали кримінальну справу про можливе втручання Байдена-старшого в роботу екс-генпрокурора України Віктора Шокіна. Незабаром після цього її закрили.

Сам Шокін наполягав на тому, що у 2016 році був змушений покинути пост генпрокурора України внаслідок тиску на нього Байдена. За словами екс-генпрокурора, Байден вимагав його звільнення в обмін на безперешкодне надання Україні державної гарантії США на суму $ 1 млрд.