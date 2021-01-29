Белорусская оппозиционерка приняла участие в онлайн-встрече глав МИД стран Люблинского треугольника.

Белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская впервые пообщалась с украинскими властями. Об этом сообщается на ее сайте.

Отмечается, что сегодня, 29 января, Тихановская приняла участие в онлайн-встрече глав МИД стран Люблинского треугольника: Украины, Польши и Литвы. Она присоединилась к мероприятию по приглашению украинского министра иностранных дел Дмитрия Кулебы.

"Это первый контакт лидера демократической Беларуси с представителями Украины", – говорится в сообщении.

На встрече она "сказала о благодарности белорусов украинской стороне за решение не признавать Лукашенко президентом". Она призвала принять более эффективные индивидуальные санкции против белорусских властей и предложила превратить Люблинский треугольник в Люблинскую четверку – "с участием демократической Беларуси".

Кулеба поддержал данную идею. "Без Беларуси Люблинский треугольник является немного не полным. Мы бы хотели, чтобы демократическая Беларусь присоединила и превратила его в Люблинскую четверку", – заявил он.

По словам Кулебы, никаких формальных решений не было, но удалось достичь ряда политических договоренностей, которые координаторы глав МИД Люблинского треугольника будут анализировать и "класть на бумагу".

"Нам всем хорошо известна позиция Александра Лукашенко… сегодня мы услышали мнение противоположной стороны в том противостоянии, которое развернулось в Беларуси… Мы ее (Тихановскую, – ред.) услышали и внимательно изучим позиции, которые она озвучила. И обменяемся мнениями с коллегами в Люблинском треугольнике, как на них реагировать и какие могут быть дальнейшие шаги", – добавил Кулеба во время брифинга.

В то же время Кулеба подчеркнул, что "мы готовы к разговору с Александром Лукашенко". Он добавил, что предметом разговора с Лукашенко может быть все, что может помочь Беларуси обеспечить демократию.

Ранее Кулеба заявил: для того, чтобы состоялся официальный телефонный звонок, Тихановская должна четко выразить свою позицию касательно российской агрессии против Украины.

Недавно представители белорусской оппозиции во время встречи обсудили так называемый план победы-2021. Оппозиционеры заявили, что раскрывать все детали плана они будут "по ходу развития событий", а пока мобилизуют силы для помощи людям, которые пострадали от репрессий, для наращивания протестной активности, а также для экономического и политического давления на режим.