Білоруська опозиціонерка взяла участь в онлайн-зустрічі глав МЗС країн Люблінського трикутника.

Білоруська опозиціонерка Світлана Тихановська вперше поспілкувалася з українською владою. Про це повідомляється на її сайті.

Зазначається, що сьогодні, 29 січня, Тихановська взяла участь в онлайн-зустрічі глав МЗС країн Люблінського трикутника: України, Польщі та Литви. Вона приєдналася до заходу на запрошення українського міністра закордонних справ Дмитра Кулеби.

"Це перший контакт лідера демократичної Білорусі з представниками України", — йдеться в повідомленні.

На зустрічі вона "сказала про вдячність білорусів українській стороні за рішення не визнавати Лукашенка президентом". Вона закликала ухвалити ефективніші індивідуальні санкції проти білоруської влади і запропонувала перетворити Люблінський трикутник в Люблінську четвірку — "за участю демократичної Білорусі".

Кулеба підтримав цю ідею. "Без Білорусі Люблінський трикутник є трохи неповним. Ми б хотіли, щоб демократична Білорусь приєднала і перетворила його в Люблінську четвірку", — заявив він.

За словами Кулеби, ніяких формальних рішень не було, але вдалося досягти ряду політичних домовленостей, які координатори голів МЗС Люблінського трикутника аналізуватимуть і "укладатимуть на папір".

"Нам усім добре відома позиція Олександра Лукашенка… сьогодні ми почули думку протилежної сторони у тому протистоянні, яке розгорнулося в Білорусі… Ми її (Тихановську, — ред.) почули і уважно вивчимо позиції, які вона озвучила. І обміняємося думками з колегами в Люблінському трикутнику, як на них реагувати і які можуть бути подальші кроки", — додав Кулеба під час брифінгу.

У той же час Кулеба підкреслив, що "ми готові до розмови з Олександром Лукашенком". Він додав, що предметом розмови з Лукашенком може бути все, що може допомогти Білорусі забезпечити демократію.

Раніше Кулеба заявив: для того, щоб відбувся офіційний телефонний дзвінок, Тихановська повинна чітко висловити свою позицію щодо російської агресії проти України.

Нещодавно представники білоруської опозиції під час зустрічі обговорили так званий план перемоги-2021. Опозиціонери заявили, що розкривати всі деталі плану вони будуть "у процесі розвитку подій", а поки мобілізують сили для допомоги людям, які постраждали від репресій, для нарощування протестної активності, а також для економічного та політичного тиску на режим.