"2021 год – время действовать": оппозиция Беларуси подготовила "план победы"

Оппозиционеры заявили, что раскрывать детали плана будут "по ходу развития событий".

Представители белорусской оппозиции во время встречи обсудили так называемый план победы-2021. Об этом сообщает Telegram-канал Светланы Тихановской.

Отмечается, что на встрече присутствовали представители офиса экс-кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской, координационного совета оппозиции, народного антикризисного управления, экс-претендент на пост президента Валерий Цепкало.

"Мы убеждены: 2021 год – время действовать, мобилизовать все ресурсы, демонстрировать, что нас большинство. Уже сейчас мы готовим совместные февральские кампании и поддержку массовых уличных акций весной. Мы работаем вместе, чтобы приблизить нашу общую победу и новые выборы", – говорится в сообщении.

Оппозиционеры заявили, что раскрывать все детали плана они будут "по ходу развития событий", а пока мобилизуют силы для помощи людям, которые пострадали от репрессий, для наращивания протестной активности, а также для экономического и политического давления на режим.

Кроме того, в начале февраля оппозиционеры организуют пресс-конференцию, где расскажут детали плана.

Отметим, недавно Светлана Тихановская с воодушевлением восприняла решение Международной федерации хоккея (IIHF) не проводить чемпионат мира по хоккею в Минске в этом году.