"2021 рік — час діяти": опозиція Білорусі підготувала "план перемоги"

Опозиціонери заявили, що розкривати деталі плану будуть "у ході розвитку подій".

Представники білоруської опозиції під час зустрічі обговорили так званий план перемоги-2021. Про це повідомляє Telegram-канал Світлани Тихановскої.

Зазначається, що на зустрічі були присутні представники офісу екс-кандидата в президенти Білорусі Світлани Тихановскої, координаційної ради опозиції, народного антикризового управління, екс-претендент на пост президента Валерій Цепкало.

"Ми переконані: 2021 рік — час діяти, мобілізувати всі ресурси, демонструвати, що нас більшість. Уже зараз ми готуємо спільні лютневі кампанії й підтримку масових вуличних акцій навесні. Ми працюємо разом, щоб наблизити нашу загальну перемогу та нові вибори", — йдеться в повідомленні.

Опозиціонери заявили, що розкривати всі деталі плану вони будуть "у ході розвитку подій", а поки мобілізують сили для допомоги людям, які постраждали від репресій, для нарощування протестної активності, а також для економічного та політичного тиску на режим.

Крім того, на початку лютого опозиціонери організують прес-конференцію, де розкажуть деталі плану.

Зазначимо, недавно Світлана Тихановска з натхненням сприйняла рішення Міжнародної федерації хокею (IIHF) не проводити чемпіонат світу з хокею в Мінську цьогоріч.