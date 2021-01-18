"Это победа!": Тихановская обрадовалась отмене чемпионата мира по хоккею в Беларуси

Лидер белорусской оппозиции заявила, что "хоккей – это игра, и белорусы не собираются играть с преступниками".

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская с воодушевлением восприняла решение Международной федерации хоккея (IIHF) не проводить чемпионат мира по хоккею в Минске в этом году.

У себя в Telegram она заявила, что это настоящая победа.

"Это победа, потому что не будет дополнительной волны репрессий ради "зачистки" города перед чемпионатом мира. Это победа, потому что у Лукашенко не получилось сделать вид, будто у него все под контролем. Это победа, потому что белорусы добились своего – и сделали это вместе", – написала она.

Тихановская заявила, что отмены хоккейного чемпионата в Минске добивались многие неравнодушные граждане, в том числе белорусская диаспора.

"Это победа белорусской диаспоры. Белорусы в разных странах выходили на пикеты у штаб-квартир IIHF и спонсоров чемпионата, помогали иностранным СМИ писать о происходящем. Они благодарили Skoda, Nivea и Tissot за отказ спонсировать чемпионат, который служит ширмой для страшного насилия со стороны режима", – написала оппозиционерка.

Она отметила, что отмена проведения чемпионата стала возможной, когда люди объединились, и в этом заслуга каждого белоруса.

"Это победа каждого белоруса, который знает, что хоккей – это игра, и белорусы не собираются играть с преступниками… Дорогие белорусы, вместе мы вернем закон и честные выборы. И вот тогда мы с радостью проведем чемпионат и пригласим на него всех наших международных партнеров и друзей, которых в этом году стало намного больше", – подытожила Тихановская.

Отметим, Международная федерация хоккея на льду ("International Ice Hockey Federation", IIHF) официально объявила, что переносит чемпионат мира по хоккею 2021 года из столицы Беларуси. Официальной причиной такого решения Федерация называет "неспособность обеспечить безопасность команд, зрителей и официальных лиц", если турнир будет проходить в Минске.

До указанного решения IIHF, от проведения Чемпионата мира в Беларуси начали один за другим отказываться спонсоры мероприятия. Торговая марка "Nivea Men" сообщила, что не будет спонсором "ЧМ по хоккею 2021 года", если тот будет проходить в Беларуси. Кроме того, от варианта проведения чемпионата в Минске отказался чешский автомобильный гигант "Skoda", который долгие годы остается главным спонсором мероприятия.

В августе 2020 года, в разгар протестов в Минске, в IIHF пообещали следить за происходящими событиями в Беларуси, не исключив того, что чемпионат мира будет перенесен.