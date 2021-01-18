"Це перемога!": Тихановська зраділа скасування чемпіонату світу з хокею в Білорусі

Лідер білоруської опозиції заявила, що "хокей — це гра, і білоруси не збираються грати зі злочинцями".

Лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська з натхненням сприйняла рішення Міжнародної федерації хокею (IIHF) не проводити чемпіонат світу з хокею в Мінську цього року.

У себе в Telegram вона заявила, що це справжня перемога.

"Це перемога, бо не буде додаткової хвилі репресій заради" зачистки "міста перед чемпіонатом світу. Це перемога, тому що в Лукашенка не вийшло зробити вигляд, ніби в нього все під контролем. Це перемога, тому що білоруси домоглися свого — і зробили це разом ", — написала вона.

Тихановська заявила, що скасування хокейного чемпіонату в Мінську домагалися багато небайдужих громадян, у тому числі білоруська діаспора.

"Це перемога білоруської діаспори. Білоруси в різних країнах виходили на пікети біля штаб-квартир IIHF та спонсорів чемпіонату, допомагали іноземним ЗМІ писати про те, що відбувається. Вони дякували Skoda, Nivea і Tissot за відмову спонсорувати чемпіонат, який служить ширмою для страшного насильства з боку режиму ", — написала опозиціонерка.

Вона зазначила, що скасування проведення чемпіонату стало можливим, коли люди обʼєдналися, і в цьому заслуга кожного білоруса.

"Це перемога кожного білоруса, який знає, що хокей — це гра, і білоруси не збираються грати зі злочинцями … Дорогі білоруси, разом ми повернемо закон і чесні вибори. І ось тоді ми з радістю проведемо чемпіонат і запросимо на нього всіх наших міжнародних партнерів і друзів, яких у цьому році стало набагато більше ", — підсумувала Тихановська.

Зазначимо, що Міжнародна федерація хокею на льоду ( "International Ice Hockey Federation", IIHF) офіційно оголосила, що переносить чемпіонат світу з хокею 2021 року із столиці Білорусі. Офіційною причиною такого рішення Федерація називає "нездатність організувати безпеку команд, глядачів і офіційних осіб", якщо турнір буде проходити в Мінську.

До зазначеного рішення IIHF, від проведення Чемпіонату світу в Білорусі почали один за іншим відмовлятися спонсори заходу. Торгова марка "Nivea Men" повідомила, що не буде спонсором "ЧС з хокею 2021 року", якщо той буде проходити в Білорусі. Крім того, від варіанту проведення чемпіонату в Мінську відмовився чеський автомобільний гігант "Skoda", який довгі роки залишається головним спонсором заходу.

У серпні 2020 року, у розпал протестів в Мінську, в IIHF пообіцяли стежити за подіями, що відбуваються в Білорусі, не виключивши того, що чемпіонат світу буде перенесений.