Зеленский подписал закон, который ускорит регистрацию вакцин от COVID-19

Соответствующий закон принят сегодня Верховной Радой.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в закон "О лекарственных средствах" относительно государственной регистрации лекарственных средств под обязательства для экстренного медицинского применения" № 1159-IX, который Верховная Рада приняла 29 января.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Документ позволяет в ускоренном режиме зарегистрировать в Украине вакцину от коронавируса, если она получила разрешение на экстренное применение в США, Великобритании, Швейцарии, Японии, Австралии, Канаде, Китае, Индии или Евросоюзе.

Кроме того, разрешается регистрация вакцин, которые переквалифицированы Всемирной организацией здравоохранения. Отдельно предусмотрено, что лекарственное средство не должно быть разработано в государстве-агрессоре.

Регистрационное удостоверение выдается сроком на год с возможностью продления еще на один год. После выполнения всех обязательств, предоставленных заявителем в установленный срок, действие такого удостоверения могут продлить до пяти лет.

Отметим, 29 января Верховная Рада приняла в целом закон №4613 "О внесении изменений в Закон Украины "О лекарственных средствах" относительно государственной регистрации лекарственных средств под обязательства". Документ поддержали 280 народных депутатов.

Антикоронавирусная вакцинация в Украине начнется ориентировочно 15 февраля или позже.