Зеленський підписав закон, який прискорить реєстрацію вакцин від COVID-19

Відповідний закон прийнятий сьогодні Верховною Радою.

Президент України Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін до закону "Про лікарські засоби" щодо державної реєстрації лікарських засобів під зобов'язання для екстреного медичного застосування" № 1159-IX, який Верховна Рада прийняла 29 січня.

Про це повідомляє прес-служба голови держави.

Документ дозволяє в прискореному режимі зареєструвати в Україні вакцину від коронавірусу, якщо вона отримала дозвіл на екстрене застосування в США, Великобританії, Швейцарії, Японії, Австралії, Канаді, Китаї, Індії або Євросоюзі.

Крім того, дозволяється реєстрація вакцин, які перекваліфіковані Всесвітньою організацією охорони здоров'я. Окремо передбачено, що лікарський засіб не повинно бути розроблено у державі-агресорі.

Реєстраційне посвідчення видається строком на рік з можливістю продовження ще на один рік. Після виконання всіх зобов'язань, наданих заявником у встановлений термін, дію такого посвідчення можуть продовжити до п'яти років.

Зазначимо, 29 січня Верховна Рада прийняла закон №4613 "Про внесення змін до Закону України "Про лікарські засоби" щодо державної реєстрації лікарських засобів під зобовʼязання". Документ підтримали 280 народних депутатів.

Антикоронавірусна вакцинація в Україні почнеться орієнтовно 15 лютого або пізніше.